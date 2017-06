Las ventas minoristas de las PyMEs cayeron 2,3% en mayo

Las ventas de los comercios minoristas cayeron 2,3% en mayo frente a igual mes de 2016, mientras que en el canal online en internet, modalidad que aún tiene poca incidencia pero gana relevancia, se registró un alza del 3,1% anual, señala un informe difundido hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Las ventas minoristas acumulan una baja anual de 3,4% para los primeros cinco meses del 2017, mientras que en la comparación con abril hubo un crecimiento del 6,3%.



Todos los rubros que componen la canasta minorista relevados declinaron en la comparación anual durante mayo, registrándose las bajas más suaves en "Alimentos y Bebidas" (-0,5%), "Artículos deportivos y de recreación" (-1,3%) y "Materiales para la construcción" (-1,4%).



En cambio los derrumbes más profundos se registraron en "Bijouterie" (-3,8%), "Indumentaria" (-3,5%) y "Marroquinería" (-4%).



Las ventas en locales a la calle continuaron cayendo en mayo en todos los rubros, pero "se observó una recuperación de la venta online, que viene creciendo desde hace tiempo como parte de los nuevos hábitos de consumo de la población", dijo Fabián Tarrío, presidente de la entidad.



En el canal online, una modalidad que todavía tiene poca incidencia pero gana relevancia, las ventas de las pymes crecieron 3,1% anual.



Tomando ambos resultados (locales fijos y online), la caída fue del 1,8% anual en el mes.



Especialmente se vio en juguetes, electrodomésticos e indumentaria, que son algunos de los más vendidos por esos canales, y tuvo incidencia el Hot Sale, que fueron días de importantes descuentos, y que este año tuvo más participantes.



En el rubro 'Electrodomésticos y artículos electrónicos', las cantidades vendidas descendieron 2,9% frente al mismo mes del año pasado, mientras que en la modalidad online, que explica el 18% de las ventas del sector, subieron 5,6%.



En "Indumentaria", las cantidades vendidas finalizaron el mes con un declive del 3,5% anual, y por la vía online, por donde ya se vende el 7% de la indumentaria, las operaciones crecieron 5%, dejando como resultado final del mes, una reducción de 2,9% en ese rubro.



La venta anual en locales a la calle repuntó en tres provincias: Córdoba (0,5%), Santiago del Estero (1,5%) y Chubut (1%).



En cambio, continuó el declive fuerte en las provincias de frontera como Misiones (-6,9%), Formosa (-6,1%), Mendoza (-4,0%) o Santa Cruz (-5,2%), donde la población viaja a localidades vecinas de Brasil, Paraguay y Chile, según los casos.



Otras provincias con descensos importantes fueron Corrientes (-8,5%), vecina a Brasil y Uruguay, y Entre Ríos (-5%), también limítrofe con el territorio uruguayo.



En Santa Fe se mantuvo en los mismos niveles que el año pasado, al igual que en San Juan, que se vio favorecido por el cierre del cruce internacional de Agua Negra hacia Chile.



El principal medio de pago fue la tarjeta de crédito, en momentos en que rigen los descuentos en los aranceles que cobran los bancos a los comercios por el uso del plástico.



Los negocios que ofrecieron cuotas sin interés tuvieron más clientes que aquellos que lanzaron descuentos en efectivo o no habilitaban financiamiento, ya que la gente sobre la tercera semana del mes se quedó con poco resto de dinero, señala el informe de la CAME.