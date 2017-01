La tecnología en Chile es al menos 60% más barata que en Mendoza

Sin hacer apología, lo cierto es que en Chile la electrónica –sobre todo los televisores, las tablets y las computadoras– es al menos 60% más barata que en Mendoza y a veces llega al 100%.



Los casos en los que cuesta 60% más barato son los productos en los que se supera la franquicia de la Aduana. Los que están por debajo del límite valen la mitad.



También hay excepciones en las que algunos productos cuestan lo mismo en ambos países como en el caso de ciertos celulares, materia en la que existen matices.



El rey TV

No todos los electrodomésticos se pueden pasar de Chile a Argentina. La AFIP prohibió cruzar los de línea blanca como lavarropas, heladeras, acondicionadores de aire o lavavajillas.



De los permitidos, la vedette es el TV en sus múltiples versiones y tamaños: curvo, smart, 3D, grande, mediano, chico.



En estos productos la diferencia es del 100%: lo que en Chile cuesta 1 en Argentina 2.

Esa brecha se puede achicar en función del valor del televisor. Si el artefacto no supera el monto de la franquicia la diferencia continuará. Pero si la supera, el margen bajará hasta 60%.



Por ejemplo: en una familia que viaja con un hijo menor la franquicia es de U$S375. Si esta familia compra un televisor de 230.000 pesos chilenos, que es lo mismo que U$S340, no tendrá que abonar impuestos.



Si compra uno de 600.000 pesos chilenos, que equivalen a U$S885, el excedente será de U$S510. Lo que deberá pagar la familia será la mitad o sea U$S255, que al cambio oficial son $4.000.



O sea que ese televisor que costaba unos $14.500 pasa a costar $18.500 con impuesto incluido, mientras que en Argentina el valor es de $30.000. O sea que la diferencia es del 62%.



En los productos Apple y en las notebooks en general, la lógica es la misma que en los televisores: en Chile cuestan prácticamente la mitad y si se pasa la franquicia el margen se reduce al 60%, aproximadamente.



La comparación entre la tecnología de Chile y la de Mendoza está hecha a partir de los precios de los grandes centros comerciales de Viña del Mar y las casas de electrodomésticos vernáculas.