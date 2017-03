La eliminación de las cuotas sin interés desalienta la compra de electrodomésticos

Negocios semivacíos, vendedores de brazos cruzados esperando que lleguen clientes y mucha preocupación por parte de los dueños de los negocios. Estas son las señales de la poca venta de electrodomésticos y el retroceso en el consumo que se vive por estos días en Mendoza.



La provincia no es ajena a la dura realidad que vive el país, donde las ventas minoristas de febrero cayeron 4,89% con respecto a igual mes del año pasado, según los datos oficiales brindados por la Federación Económica de Mendoza.



Y el rubro de los electrodomésticos es uno de los que más afectados se ha visto por distintos factores. La principal causa de la baja de las ventas se da por la eliminación de las cuotas sin interés.



Los especialistas consultados coincidieron en que influyeron las escapadas a Chile, que siguen siendo una constante de consumo para los mendocinos y el programa Precios Transparentes, que llevó al fin de las cuotas sin interés, acompañado de la falta de rebajas significativas de precios, lo cual generó una reducción de las compras en cuotas.



La implementación del programa Ahora 18, sumando al ya existente Ahora 12, parece no convencer a un público que, ante la disposición de cobrar intereses en las cuotas, se ve desconfiado por el valor que terminará pagando por un producto.



En electrodomésticos y artículos electrónicos las cantidades vendidas descendieron 6,24% frente al mismo mes del 2016. Es un rubro también fuertemente impactado por las compras del otro lado de la cordillera, que continúan afectando a los comercios locales.



"La gente entra, mira y pregunta, pero son pocos los que terminan cerrando una compra", comentó Martín, vendedor de una cadena de negocios de electrodomésticos ubicado en el centro de la Ciudad.



Son muchas las consultas que reciben los vendedores, pero el porcentaje de ventas es bajo. Y los que deciden comprar al contado para congelar el precio son los menos.



Con crédito de la casa

Uno de los métodos de venta que hacen que el negocio funcione es el crédito propio de los comercios.



"La gente que no puede comprar al contado opta por el crédito de la casa. Lo bueno es que el 50% de las ventas se hacen a través de este método. Lo malo para el cliente es que el interés es mayor al 20%", se sinceró uno de los vendedores de una cadena de electrodomésticos.