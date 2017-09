"Contabilizamos y damos a difundir el gasto promedio de los turistas cada fin de semana largo, para poder identificar el alcance económico tanto para el comercio como para el turismo", remarcó el presidente de CAME, Fabián Tarrío, que celebró la medida.



Además, recordó que "desde 2012 se propuso la idea de 'día no laborable' como término medio para no afectar al sector industrial", en referencia al día de la jornada puente que se abonará un 50 por ciento más, en lugar del 100 por ciento como se considera a cualquier feriado, para no perjudicar a las empresas que necesiten producir.



Esta ley limita la cantidad de días no laborables puente, dando previsibilidad a los distintos sectores involucrados.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó este miércoles la aprobación de la ley de fija la posibilidad de que haya hasta tres feriados puente al señalar que "fue la primera y única entidad en poner en valor el impacto de los feriados largos sobre las economías regionales".