Impulsan un apoyo financiero para que los comercios chicos puedan vender más

El Gobierno planea ayudar al comercio con una línea de créditos blandos destinados a apuntalar al sector, que viene en caída desde hace muchos meses.



Para esto está trabajando en la implementación de una línea de financiamiento entre el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTYC ) y los bancos privados, destinada a adquirir capital de trabajo. Esto les permitirá a los comercios comprar stock –de indumentaria de temporada, por ejemplo– para tener mercadería para vender. Así se solucionaría el problema de los pequeños comerciantes que, por falta de capital, no pueden seguir reinvirtiendo y por lo tanto terminan cada vez más descapitalizados.

La novedad la adelantó el titular del Fondo, Sergio Moralejo, quien amplió que se está trabajando para que la línea esté disponible a partir del mes de julio.



Estará destinada a pequeños comerciantes. Lo que no quieren es que termine siendo un mecanismo de financiamiento para grandes comercios que tienen otras alternativas para sustentar sus negocios. "Buscaremos que sea una alternativa inútil para los grandes y útil para los chicos", sostuvo Moralejo, sin especificar cuáles serán los requisitos que dispondrán.



Para esto están celebrando acuerdos con los bancos privados, para que sean ellos los que financien la línea con el apoyo del Fondo que subsidiará tres punto de la tasa de interés.



Normalmente, los bancos no le prestan a los comercios porque es un sector altamente volátil, con muchas altas y bajas permanentes, lo que los lleva a convertirse en tomadores de riesgo para los bancos y por lo tanto poco atractivos para las carteras financieras.



"Esta herramienta busca subsanar ese escollo para darles alternativa de financiamiento a los comercios chicos", redondeó el titular del Fondo.



$200 millones para malla

Otro sector al que el Fondo quiere darle especial atención es al agrícola. Alentar la colocación de malla antigranizo es una prioridad para la entidad a partir de un pedido formulado por el propio gobernador, Alfredo Cornejo, y su ministro de Infraestructura, Economía y Energía, Martín Kerchner.



Para eso la entidad ha destinado $200 millones para el otorgamiento de créditos para la instalación de malla granicera. Se trata de líneas con un interés que va del 0% al 6% –inexistente en cualquier banco público o privado– a devolver en 10 años, con dos de gracia, lo que lo convierte en casi un subsidio.



"Es muy importante, porque con la extensión de la malla para atenuar el efecto del granizo y la instalación de riego tecnificado para controlar el efecto de la helada, los productores pueden garantizar su producción", sostuvo Moralejo.