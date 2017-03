Golpe al bolsillo: la carne vacuna subirá el 12 % y el pollo aumentará el 30%

Si este fin de semana usted está planeando hacer un asado de costillas, vacío o entraña, ponga lo que ponga a la parrilla, sin dudas, tendrá sabor a ahorro. Es que a partir de la semana próxima la carne vacuna sufrirá un aumento de entre el 12% y el 15%, y acá no acaba la mala noticia: el gran remplazo de la carne, el pollo también tendrá una suba que rondará el 30%. Si bien hay frigoríficos locales que justifican la suba en el alza del precio del kilo de novillo en pie, hay quienes desconfían y se lo atribuyen al costo de la discusión paritaria para los empleados.



"El precio del novillo en pie subió considerablemente hoy (por ayer). Pasó de estar entre los $32 o $33 a los $35, por lo que entiendo que va a impactar la próxima semana en un aumento de góndola de entre el 12% y el 15%. El pollo también subió bastante, a nosotros de costo una caja de 20 kilos pasó de costarnos $500 a costar $650, es decir el 30% más", precisó a Diario UNO ayer el empresario de la carne, José Micheli.



Asado con pollo y cerdo

Muchos consumidores que eligieron hacer ayer la compra cárnica del fin de semana y se toparon con las consultas de este medio, no pudieron evitar la mueca cuando supieron de la suba.



"El precio de la carne vacuna ha estado bastante estable. En nuestro caso no subía desde noviembre. Ahora nos dicen que subirá más o menos el 10%", asumía ayer Fabiana Puebla, encargada de un trozadero de Eusebio Blanco y San Martín, de Ciudad, como para aminorar las caras largas de los consumidores, que escuchaban la charla con UNO.



"De cualquier manera –continuó la experimentada comerciante– se nota que el mendocino ha aprendido a incorporarle más pollo y cerdo a su dieta y al mismo asado. Sobre todo porque ahí el ahorro es notorio, el kilo de asado de primera (costillas arqueadas, entraña y vacío) está hoy a $151,50, mientras que la costeleta de cerdo cuesta $75 por kilo y el kilo de pollo de granja está a $40,80", ejemplificó.



Con un aumento promedio del 12%, ese asado pasará a costar la próxima semana $169,68, mientras que el kilo de pollo trepará a los $53,04, aplicándole el incremento del 30% estimado.



"Es la suba típica de la paritaria"

"Nosotros tenemos los precios del año pasado y si la suba ronda el 10%, suena más a un aumento para costear las paritarias, que a otra cosa. De cualquier manera hay que ver cómo se comportan los frigoríficos y si absorben o trasladan ese precio", evaluó Tito Staurino, voz autorizada de un trozadero del Mercado Central.



Para este carnicero, este tipo de subas primero espanta a los consumidores, pero después, cuando pasan unos días, vuelven a consumir "porque es un tema cultural".



"El argentino no deja de consumir, incluso se fanatiza con determinados cortes. Para dar una idea lo que el mendocino lleva para el perro, el peruano o el chileno lo lleva para su consumo", comparó.