Frigerio: "No elegimos el gradualismo, fue una imposición de la realidad"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró hoy que el Gobierno "no eligió el gradualismo" para su política económica, sino que esa decisión fue una "imposición de la realidad".



"Nosotros no elegimos el gradualismo, sino que el gradualismo fue una imposición de la realidad", sostuvo el funcionario. Según comentó, este es un Gobierno de reformas, pero conseguir que los cambios se arraiguen para que luego sea muy difícil volver atrás".



"A todos nos gustaría ir más rápido para solucionar los problemas, pero acá no hay atajos", enfatizó el ministro, al disertar en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). En ese marco, sostuvo que el Gobierno heredó "una situación social dramática, sumada al aislamiento que teníamos con el mundo".



Frigerio aseguró a los empresarios que "evitamos un gran crisis y recuperamos la confianza del mundo y eso hizo que pudiéramos conseguir financiamiento para transitar el gradualismo".



Además, señaló que "la inflación, que está en el nivel más bajo desde 2009, es un impedimiento para la inversión y el empleo", y ratificó el objetivo del Gobierno de llevarla a un dígito en 2019.



También destacó que este año "ya se recuperaron los 110 mil empleos privados formales que se habían destruido desde finales de 2015 hasta 2016".



El funcionario resaltó la necesidad de encarar "una reforma tributaria que alivie a los sectores productivos y favorezca la generación de empleos".



Frigerio subrayó que "tenemos un compromiso firme con el equilibrio fiscal, que también se logrará de manera gradual". También ratificó que el Gobierno busca llegar a los 75 mil millones de dólares de reservas hacia fines de 2019, y que el Banco Central "no financie más al Tesoro".



Sobre la deuda, el ministro admitió que "si no bajamos la dependencia con el financiamiento, vamos a estar haciendo mal las cosas". Por último, hizo referencia al crecimiento económico: afirmó que "en el primer trimestre del año, 12 de los 15 principales sectores mostraron signos de recuperación".