Financiamiento para pymes en el mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) busca que las pequeñas y medianas empresas (pymes) se acerquen al mercado de capitales como una forma distinta de financiarse, pero a la vez complementaria de las tradicionales, como pueden ser los créditos bancarios. Para eso lanzó este año una nueva opción más simple y que capacita a los pequeños empresarios en las provincias para que accedan al mundo financiero.





El miércoles estuvo en Mendoza el director de la CNV, Martín Gavito, quien dio la charla en la Bolsa de Comercio para explicarles a las pymes en qué consisten las nuevas obligaciones negociables (ON) simplificadas, que comenzaron a funcionar hace un mes.





Se trata de un instrumento de emisión de deuda por parte de empresas que necesitan financiarse en el mercado y permiten al ahorrista invertir directamente en las empresas emisoras de esos títulos. Las ON cuentan con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), igual que hoy negocian los cheques de pago diferido, el instrumento de financiamiento más usado hoy por este sector empresarial.





"Había necesidad de darle a la pyme un canal para financiar proyectos en el mercado de capitales con volumen, a través de SGR. De los $16.500 millones de financiamiento que hubo el año pasado, $14.000 millones fueron cheques diferidos avalados por SGR, que compran los fondos de inversión", explicó.





Una de las ventajas de las ON es que dan plazos que los cheques no proporcionan. "El cheque tiene la limitante de que se puede emitir hasta 360 días, entonces es muy difícil financiar el desarrollo de proyectos de inversión", comentó y dijo que aunque el plazo de las ON no está regulado, estiman que pueden llegar a ser de entre 24 y 60 meses.





Gavito detalló que hoy de cada $100 que se financian las pymes, $95 son a través de préstamos. "No vemos esto como sacarle participación de mercado al crédito, lo vemos como un adicional, que las pymes sigan teniendo su relación con sus bancos pero que agreguen esto a su menú de opciones", agregó.





La principal diferencia está en el proceso. "Una pyme que quiera entrar a este sistema, lo primero que debería hacer es vincularse con una entidad de garantía que le va a decir si está sujeta de crédito o no, y si la puede avalar, el trámite se hace todo digital, y con un plazo máximo de dos semanas", concluyó.





