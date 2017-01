Expectativa por la nueva línea de préstamos hipotecarios del Nación

El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos en pesos para financiar hasta el 80% de la construcción de viviendas en terreno propio. Se podrá devolver en 20 años de plazo y durante los tres primeros años tendrá una tasa fija del 14%.



Para apuntalar los créditos hipotecarios el año pasado, el Gobierno nacional anunció con bombos y platillos los préstamos de Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) atados a la evolución de los precios y otra línea vinculada al costo de construcción, pero la demanda de préstamos fue muy baja. Todo indica que ahora será distinto.



A modo de ejemplo, con esta nueva línea, para el caso de la construcción de una propiedad cuyo valor total es de $1.000.000, considerando un valor del terreno en $150.000, la entidad, que ahora conduce el economista Javier González Fraga, financiará hasta 80% del presupuesto de obra, en este caso, $680.000.



En cuanto a los desembolsos, se realizarán en tres etapas de forma simultánea con el avance de la obra.



"Me parece excelente esta línea de créditos hipotecarios, son una gota de agua en el desierto. Son medidas contracíclicas que merecen ser apoyadas. Todos dicen que la Argentina va a mejorar respecto al año pasado, pero igual vamos a estar en una situación de relativo estancamiento. Es una buena medida y no me parece casual que la impulse Javier González Fraga, alguien que viene de una línea de pensamiento distinta a la de la conducción anterior del Nación", dijo el economista Roberto Roitman.



En un escenario de baja del consumo y falta de crédito Roitman considera que esta medida "es una caricia" para el sector productivo. "Este crédito es relativamente barato para la Argentina y caro si se lo compara con el resto del mundo. En Australia te comprás un departamento con una tasa anual ajustable del 2%. Pero insisto, es una gota en el desierto y ahora necesitamos muchas gotas más como estas", relató Roitman.



Si bien no existen proyecciones sobre el caudal de potenciales interesados en los préstamos, esperan una importante cantidad de solicitantes. La línea es en pesos y a tasa fija los primeros tres años y durante el período de construcción, que no podrá excederse del año, el interés será del 18%.

Una vez finalizada la construcción y hasta que se cumplan los primeros tres años desde el primer desembolso, la tasa será del 14%. A partir de la cuota 37, las cuotas se calcularán nuevamente –solamente una vez al año– y el ajuste no podrá exceder el aumento de salarios, determinado a partir del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que se calcula en agosto, luego de concluidas las negociaciones paritarias.



Se permitirá a los titulares o cotitulares (para el caso de matrimonios o convivientes) incluir a padres, hijos y hermanos como codeudores, para aumentar así el ingreso familiar.

Se espera un aluvión de consultas una vez que se tenga precisiones sobre cuáles serían los montos de las cuotas.