El flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, cuestionó la cotización del dólar en el país por considerar que "está atrasado" producto de que "ingresan muchos fondos". En ese sentido, dijo que es "un problema" que dificulta la competitividad.



"Este nivel de dólar es un problema al que tenemos que acostumbrarnos", remarcó Acevedo en declaraciones al matutino Clarín. Asimismo, dijo que la dificultad que significa para las empresas un dólar a $ 16 se resuelve "siendo más competitivos".



El titular de la UIA sostuvo que por la crisis política y económica de Brasil, el dólar se está apreciando al tiempo que advirtió que la baja cotización de la divisa "castiga a las economías regionales".



En otro orden, Acevedo se refirió a la tasa de interés en los préstamos a largo plazo y dijo que son una preocupación. "Las industrias pueden tener tasas más bajas para proyectos de largo plazo pero no veo una Argentina que se esté financiando", indicó.



Consultado sobre el mensaje que busca dar con su presidencia al frente de la Unión Industrial Argentina, Acevedo dijo el objetivo de su mandato es "la unidad del empresariado". En ese contexto, destacó que si bien llegó con una lista única, no quiere decir que no haya disidencias dentro del sector empresarial.



De la agenda "más urgente" destacó la necesidad de impulsar las pymes y "mejorar la competitividad en todos los sectores con problemas de demanda".



"Vamos a salir a buscar mercados. Argentina tiene un potencial enorme para exportar, podemos producir mucho mirando lo que necesitan los otros y no enviado al mundo lo que nos sobra", concluyó.