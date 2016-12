Ese viejo amor llamado dólar

Después de algunos meses sin ver grandes titulares sobre el gran amor de los argentinos, el dólar, en estos días lo vimos saltar nuevamente al centro de la escena. Como siempre decimos desde Chimpay, no es que el argentino tenga un amor especial por el dólar, sino que tiene un odio fundamentado contra el peso.





La larga historia de destrucción de valor de la moneda local, sumada a las continuas expropiaciones, más que justifican esta emoción. Pero la realidad es que en los últimos días el mix de tasas en pesos a la baja, y expectativas de una mayor inflación el próximo año a la esperada hace un mes, más la demanda estacional pre-vacaciones típica, sumaron algo de presión al dólar. Aunque para ser sinceros, el dólar se ha estado apreciando básicamente contra todas las monedas, esto producto del mix triunfo de Donald Trump y de una Reserva Federal probablemente subiendo a mayor ritmo la tasa de interés en Estados Unidos.





Al margen, actualmente no vemos con preocupación el movimiento del tipo de cambio. Recordemos primero que la expectativa era de un dólar en torno a las 16 para fin de año, que es al final de cuenta donde nos encontramos hoy. Lo que es real es que las presiones hasta no hace mucho eran bajistas sobre la moneda, en especial por el ingreso (oferta) de dólares financieros y del blanqueo. Por el momento sabemos que la mayor oferta de dólares es transitoria, pero no sabemos si el aumento de la demanda también lo será. Un gran punto a favor es que no vemos compra por desconfianza, ya que hay un fuerte crecimiento de dólares que quedan depositados en el sistema financiero.





Una de las variables clave que estará observando el mercado post-vacaciones, es que tan sencillo será para el gobierno volver a colocar deuda en el exterior para financiar el déficit fiscal. En este punto el contexto financiero puede tener impacto directo sobre el cambiario. Recordemos que durante este año una de las principales fuentes de oferta de dólares fueron las colocaciones de deuda en el exterior. Por lo que mientras más exitoso sea el gobierno en colocar deuda externa en el corto plazo menores tensiones cambiarias habrá. Más aún cuando debe colocar alrededor de U$S30.000 millones.





En este contexto consideramos que sigue siendo aconsejable mantener una cartera de inversiones diversificada y equilibrada, ya que algunos títulos en pesos siguen siendo un buen negocio tales como las Lebac, algunos bonos provinciales como los de Mendoza, y algunos nacionales que ajustan por tasa Badlar como el AO17. Por el lado de la porción de la cartera que se vuelca en dólares, y fieles a nuestra filosofía de operar en forma contraria al mercado para captar oportunidades, vemos una gran oportunidad en los títulos de vencimiento más largo. La posibilidad de incorporar títulos en dólares como el Bonar 2046 y el Discount con un rendimiento en torno al 8% anual aparece como una gran oportunidad de mediano plazo.





Para el 2017 lamentablemente no esperamos que se dé el más que necesario ajuste fiscal, más aún si consideramos que se resignaron ingresos y se aumentó con fuerza el gasto. Se resignaron ingresos por retenciones, ganancias y coparticipación a las provincias. Se incrementó el gasto previsional, en planes sociales, y sobre el final del año en obra pública. Mientras que no se logró recortar el gasto en subsidios. Y entrando en el nuevo año el escenario no parece cambiar, crecerá el gasto previsional (Reparación Histórica), los planes sociales (Ley de Emergencia Social), y subirán las erogaciones por pago de intereses de la deuda. Por todo esto las miradas en el 2017 estarán centradas en la capacidad del gobierno en financiar este gasto, y en determinar la sustentabilidad del estado en el mediano plazo. Es decir, en determinar si la fiesta del gasto siguió adelante sólo para ganar gobernabilidad antes de atacar el indomable monstruo generador de todas las crisis argentinas, o si se trata de una nueva oportunidad desperdiciada. Lo sabremos en breve.