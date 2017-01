En 15 días se duplicó el precio del limón y cuesta $50 el kilo

Justo cuando Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos,suspendió la importación de limones argentinos por 60 días, el precio del cítrico en el mercado local subió con ímpetu. Sin embargo, los actores del sector le atribuyen los motivos a una mala última cosecha, que se agudiza por la altura del año en la que estamos, debido a que la temporada de esta fruta va de marzo a setiembre.



Lo cierto es que en las verdulerías el kilo de limón (unas siete unidades medianas) se vende a $50, mientras en un supermercado cuesta $65.



Esos valores son prácticamente el doble que hace dos semanas.



"Hace 15 días un cajón de 18 kilos nos salía $450 y hoy, entre $700 y $750. Por eso el kilo costaba hace dos semanas entre $20 y $30, y hoy $50", explicó José Enrique Álvarez, quien tiene su verdulería en el Mercado Central.



Según este verdulero, "la oferta que hay no alcanza a cubrir la demanda. Antes entraban 2.000 cajones y ahora 300. El principal problema fueron las heladas".



Hace dos semanas, una verdulería céntrica vendía un limón a $5, hace una semana a $7 y desde esta semana a $10. "Todos los limones que vendemos vienen de Tucumán. Llegan todo el año, pero no siempre de la misma calidad", dijo Florencia Moreno, una de las vendedoras.



En una cadena de supermercados que recorrió Diario UNO, no había limones desde el sábado pasado, cuando entró por última vez un solo cajón que se voló ese mismo día.



Reflejo al golpear el bolsillo

"Lo que notamos es que llevan el mismo dinero que pasó a ser menos cantidad. Siguen llevando $30, por ejemplo, pero en vez de llevar un kilo llevan poco más de medio", dijo José Enrique, quien también fue presidente de la Cooperativa General de Las Heras.



Para Florencia, "se vende menos respecto a otras frutas porque a la gente le choca mucho pagar $20 solamente por dos limones".



"Te diría que los gastronómicos que hacen pollo, por ejemplo, ya no llevan limones, usan Minerva (jugo artificial)", agregó el verdulero.



Frutas exóticamente conocidas

"Argentina –explicó José Enrique– es el principal productor de limones del mundo. Pero ahora, como con este gobierno se abrieron las importaciones, empezaron a entrar limones de Chile y de Israel. Lo que entra de afuera también es más caro, por eso entre lo que falta y lo de afuera todo se encareció".



Según explicó, con el pomelo pasó lo mismo. "Hace muchos años que no entraban pomelos de Israel", dijo.

El cítrico rosado se encareció 50% en las últimas semanas, de acuerdo con los precios de las verdulerías.