El stock de títulos de deuda emitidos por el Banco Central está cerca del billón de pesos

Al cierre de mayo, el balance del Banco Central (BCRA) registró una caída en las reservas internacionales de unos u$s 2.070 millones respecto a abril, pero el stock de títulos de deuda emitidos por la autoridad monetaria continúa en alza, cerca del billón de pesos.



El economista Nicolás Ferrer de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) manifestó que "el balance semanal del Banco Central de la República Argentina refleja que las reservas internacionales de divisas al 31 de mayo de 2017 totalizaban $ 744.885 millones".



"Al tipo de cambio de referencia de $ 16,1420 = u$s 1, dicho monto equivale a u$s 46.146 millones. Con ello, las reservas medidas en dólares muestran una reducción de 4,3% respecto al cierre de marzo y un alza de 52,95% en forma interanual", indicó.



Expresó que "la revalorización de la moneda norteamericana del 4,6% en relación al mes anterior permitió que el stock de reservas medido en pesos argentinos se mantuviese relativamente estable, con un avance del 0,1%".



"Para analizar las reservas internacionales netas es posible deducir al resultado anterior las cuentas corrientes en otras monedas (encajes de los depósitos en dólares) que suman $ 249.181 millones y otros $ 192.805 millones de algunos pasivos, arrojando un total de $ 302.899 millones o, en dólares, unos 18.765 millones", indicó.



Explicó que ese "guarismo crece un 9,15% con respecto al cierre de abril, particularmente producto de una nueva caída en los encajes por depósitos en moneda extranjera en entidades financieras (-13,2% medidos en pesos a lo largo del último mes)".​



"Al 30 de abril, la base monetaria alcanzaba un nivel de $ 757.086 millones, mostrando un retroceso mensual cercano al 4,9%. Con ello, el ritmo de crecimiento interanual de la base monetaria vuelve a colocarse alrededor del 32% tras alcanzar niveles cercanos al 40% a fines del mes pasado", añadió.



En tanto, analizó Ferrer que "la disminución de la base monetaria tiene como correlato una marcada aceleración en la tasa de crecimiento del stock de títulos emitidos por el BCRA, el cual mostró un incremento cercano al 8% a lo largo de mayo, alcanzando así un nivel de $ 999.144 millones de pesos".



"Tomados en conjunto, el pasivo de la entidad por estos conceptos muestra una tasa de crecimiento mensual al cierre de mayo apenas superior al 2%", determinó. La tenencia de títulos públicos del gobierno nacional por parte del Banco Central asciende al 31 de mayo a $ 1.123.394 millones, "creciendo 4,5% respecto al cierre del mes pasado", para el analista.