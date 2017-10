El presidente de Fiat pronosticó que se exportarán 50 mil autos en 2018

El presidente de la automotriz Fiat, Cristiano Ratazzi, sostuvo que el año próximo el sector espera exportar entre 40 ml y 50 mil vehículos, cuando este año se llegaron a vender unas seis mil al exterior, mientras admitió que admitió que la industria tiene "mucha gente suspendida" que cobra el 80 por ciento de su salario.





En tanto, Ratazzi reiteró sus elogios a la administración del presidente Mauricio Macri al señalar que "por primera vez hay un gobierno que dice ´no me gusta el populismo ".





Por otro lado, opinó que el Gobierno nacional está integrado por "profesionales que vienen de administrar empresas", por lo que concluyó que "saben lo que hay que hacer".





"Hay mucha gente suspendida. Ha preservado el 80% de su salario... Este año hemos exportado 6.000 autos. El año que viene la proyección es exportar 40.000 o 50.000. Primero se recuperó el campo con la bajada de impuestos. Después el blanqueo generó mucha plata en Argentina", expresó Ratazzi en una entrevista concedida al diario español El País.





El empresario advirtió que está llegando una competencia a la Argentina de autos importados que antes no existía: "Los autos están baratos en dólares para la historia de Argentina. Y la gente compra porque con el blanqueo hay mucha plata", expresó.





Para Ratazzi, la Argentina "necesita 10 años para llegar a ser un país próspero, a la chilena, al camino que va México ".





"Vea a México hace 40 años atrás y al México de hoy. Tiene una industria automotriz poderosa. Vende cuatro millones de autos en el mundo, tiene libre comercio con Corea, con Japón , con Europa... Argentina fabrica ahora en total 500.000 autos y solo exporta a Brasil , porque para el resto está cerrado", ilustró.





En cuanto al Gobierno de Macri, señaló que "algunos dicen que van demasiado rápido y otros dicen que van demasiado despacio.





Están bien en el medio, han sido muy hábiles", mientras apuntó duramente contra el populismo en el país.





"Noventa años atrás, estaba entre los siete países más importantes del mundo. No hay ningún país que haya tenido una decadencia así. ¿Qué pasó? Si lo ves en la historia fueron momentos de populismo. Es la primera vez en años que hay un gobierno democrático, elegido, que dice no me gusta el populismo ", expresó.





Añadió que "el populismo tiene un arraigo muy fuerte y te está diciendo que cualquier problema te lo resuelve así nomás. Hay un 30% que todavía vota a gente que son como Ali Baba y los 40 ladrones".





"Hay gente que está acostumbrada a vivir todo de subsidio, de falso trabajo, y eso lo tenés que tratar con el tiempo", concluyó.