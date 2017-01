El Gobierno reconoció que transparentar los precios no garantiza que bajen los precios de los productos

El secretario de Comercio, Miguel Braun, admitió que la nueva medida que oficializó hoy el Gobierno, que obliga a los comercios a "transparentar" los precios, "no garantiza que bajen los precios".

"El Gobierno no controla los precios, con esta medida se busca crear un marco de mayor competencia y transparencia, que llevará a que los consumidores tengan mejores ofertas y precios". Pero reconoció que "si esto no pasa, porque los comercios de cartelizan, los precios no van a bajar".

Esta mañana, en diálogo con radio la Red, Braun explicó que a lo que apunta la medida es a blanquear el costo financiero, a que "los comercios y los bancos digan la verdad y que después el consumidor decida que hacer". "Porque ningún banco ni ninguna tarjeta te regala la plata", apuntó el funcionario.

El Gobierno nacional oficializó hoy, a través de la publicación en el Boletín Oficial de Resolución 51 E/2017, la decisión de la Secretaría de Comercio que obliga a los locales, a partir del 1 de febrero, a diferenciar el precio al contado de los productos de su costo de financiamiento, por ejemplo con tarjetas.

"Cuando los precios se exhiban financiados deberá indicarse el precio de contado, el precio total financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada y el costo financiero total", señala el artículo 2 de la norma, que sustituye parte de una Resolución de la ex Secretaría de la Competencia dictada en junio de 2002, bajo la presidencia provisional de Eduardo Duhalde.

