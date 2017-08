Dólar: el sector inmobiliario y la construcción sienten la suba

aumentos dolar.jpg

contando-dolares-dblaradio.jpg

El precio del dólar aumenta y a los argentinos se nos desestabilizan la mesa y la billetera. No obstante, la mayoría de los análisis económicos indican que aquel incremento no tendrá un impacto directo y lineal en el valor de los productos de mayor consumo, que en promedio aumentaron por debajo del 15% que registró la moneda estadounidense en 3 meses y medio. Sólo aquellos que tienen algún insumo que se importa, en donde se ubican los pañales –aumentaron 21,8%– o los caldos de cocina –crecieron 37,2%– superan aquella suba.En donde sí se podrá sentir directamente el traslado del alza del dólar es en el mercado inmobiliario, en préstamos hipotecarios y también en el futuro valor del combustible, que entre fines de setiembre y principios de octubre tendrá su actualización trimestral y con él podría arrastrar otros aumentos."La lógica indicaría que la suba del dólar sólo debería impactar en los productos importados o que tengan insumos que se importan, como puede ser el hierro o el acero en la metalmecánica, el área de la construcción o la industria. En el resto de los productos se va a sentir muy poco en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio y menos en agosto, si es que esa moneda mantiene los valores actuales", vaticinó el economista Pablo Salvador, de la Fundación Ideal.Si bien el INDEC informó que impulsada por la obra pública la construcción había crecido el 17% en junio, comparando las cifras de ese mismo mes en 2016 y que la racha sigue siendo positiva para el sector, referentes mendocinos admitieron que sintieron el impacto del aumento del dólar, no sólo en el hierro sino también en el cobre y el plástico del cable."De mayo a julio el precio del hierro subió 16%, acompañando al dólar, mientras que el cemento se incrementó 5% hace 3 meses y otro 5% ahora. A eso se debe sumar el aumento que no está calculado de todo lo que son cables de electricidad y PVC. Estos aumentos inciden y obviamente se van a ver en los precios de construcción del mes que viene, pero no al punto de frenar la ejecución de una obra", apuntó Jorge Sanchís, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, filial Mendoza.La movilidad de la moneda estadounidense le quitó el sueño a más de un beneficiario de un préstamo hipotecario para comprar una propiedad. Es que si ya pactó la compra en dólares, bien podría desesperarse al ver que en medio del proceso de otorgamiento –puede durar hasta 4 meses–, aquel precio se encarece notoriamente en pesos, que es como recibirá el dinero. Para ellos, el Banco Nación ya reaccionó: elevó el límite de la relación cuota/ ingresos (del 25% al 30%) y amplió el plazo máximo de devolución para que no suban las cuotas."El aumento del dólar hace de freno en el mercado inmobiliario y dispara la especulación. Porque por ejemplo hay beneficiarios que recibieron un crédito y ya eligieron una propiedad, pero hoy la mayoría de los vendedores no quieren correr el riesgo de perder dinero mientras esperan a que se lo otorguen. O especulan con que si la inflación mensual es del 2%, en el certificado de espera que exige el banco para dar el crédito le suben el precio de la propiedad el 8%, porque saben que el promedio de espera es de 4 meses", puntualizó Miguel Astorga, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia.Para Astorga, hoy lo que prima es el acuerdo que pueda haber entre comprador y vendedor, ya que nadie quiere perder dinero. "Hoy en una propiedad de $2 millones, que es algo promedio, la variación puede ser de $160.000 y eso hace que se frenen las ventas, al menos por unos días hasta ver si el precio del dólar se estabiliza", concluyó el especialista.