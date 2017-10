Cumbre de expertos y líderes en producción sustentable

Cambio climático, economía sustentable y nuevos modelos de producción amigables con el planeta estarán en foco en la próxima Cumbre de Economía Verde, que se realizará el 5 y 6 de este mes en Córdoba y que contará con referentes de nivel internacional como el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama.



"Actualmente estamos consumiendo muchos más recursos naturales de los que el planeta soporta, estamos hipotecando el futuro de las próximas generaciones en pos de un desarrollo que no es sustentable y podría serlo", explican los organizadores. La primera edición de este evento se realizó el año pasado y es organizado por la fundación Advanced Leadership.



"No sólo tiene sentido ético y moral apostar por la innovación y la competitividad sino que tiene sentido económico apostar por el modelo productivo hacia una economía verde. Porque lo que hay en juego es la vida y el futuro de las próximas generaciones¨, afirma Juan Verde, presidente de la fundación.



Además de Obama llegarán a la Argentina dos premios Nobel de Economía para participar en la cumbre. Se trata de Edmund Phelps y Eric Maskin. También estará el fundador y copresidente de la Fundación Africa Rising, Ndaba Mandela, nieto del histórico líder sudafricano Nelson Mandela.



Será el presidente Mauricio Macri quien recibirá el próximo jueves en la Quinta de Olivos al ex mandatario estadounidense Barack Obama, Fuentes oficiales indicaron a la agencia NA que será "un encuentro breve e informal" entre el jefe de Estado y el ex titular de la Casa Blanca, entre quienes hay un "buen vínculo".



El evento tiene como fin también la formación de líderes que repliquen el mensaje de la conferencia en todo el país.



"El año pasado se han formado 300 líderes que, hasta el momento, llevan realizadas más de 200 conferencias en todo el país", afirma el presidente de la fundación organizadora y agrega: "Este año se volverán a formar otros 300 líderes que serán los encargados de transmitir, a lo largo y ancho de todo el país, todo lo aprendido".



La fundación es una entidad sin fines de lucro, con sede en Estados Unidos. Tiene operaciones en 10 países y el año pasado comenzó a trabajar en Argentina.