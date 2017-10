Contundente llamado a empresarios y gremios

Mar del Plata. El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que los empresarios deben "invertir y los sindicalistas aceptar alguna flexibilidad", al hacer un análisis de las discusiones que tiene por delante el país en el cierre del 53º Coloquio de IDEA.

En el salón central del hotel Sheraton, el mandatario nacional también se refirió al rol de la Justicia y consideró: "Lo único que te garantiza no volver atrás es tener una Justicia que haga cumplir la ley".

Ante cientos de empresarios, Macri sostuvo que el Gobierno, el sector privado y los sindicalistas tienen "que sentarse a una mesa y ver de qué manera defender el trabajo y pensar cómo garantizar que esos trabajos van a existir dentro de 10 años".

"Obviamente, tenemos que bajar los impuestos y mejorar la infraestructura. Ustedes, los empresarios tienen que invertir y los sindicalistas aumentar el presentismo y aceptar alguna flexibilidad", enfatizó el jefe de Estado, que visitó IDEA en medio de un férreo operativo de seguridad en el hotel y alrededores.

Macri sostuvo: "Siente que hay muchos miedos y mucho conservadurismo alrededor de la discusión laboral", pero señaló: "Es momento de abrirse".

Ernesto Ferrer, un ex IMPSA y el único mendocino que integra la "mesa chica" del Instituto de Desarrollo Empresarial, dijo que la entidad quiere explorar nuevas oportunidades en el interior del país para desplegar su agenda de actividades, al tiempo que destacó que Mendoza es una plaza muy atractiva para proyectar algún evento.

Por Darío Gallardo. Enviado especial a Mar del Plata

En el coloquio se evidencian dos corrientes de pensamiento. Los organizadores se propusieron que el debate se despegara de la coyuntura, en primer lugar, y que el cambio no sea solo una acción que se le reclama al Gobierno, sino que también sea encarnado por el sector privado.





Su preocupación es cómo pasar de la idea a la acción una vez que termine la última exposición y todos los protagonistas regresen a Buenos Aires. Hay otro sector que en su balance sigue mirando más los números de la macro que los objetivos plurianuales de la Casa Rosada, y que espera que haya algunas acciones más persuasivas destinadas a fomentar la confianza. Son quienes les dan más peso a los hechos que a las palabras. La diferencia entre ambas corrientes no es el rumbo, sino la capacidad de confiar. Este factor, en el fondo, es el que marca la distancia entre la salvación individual o el cambio colectivo.





La economía también respira nuevos aires. Los ejecutivos no quieren hablar de brotes verdes porque afirman que eso era válido en tiempos de desolación. "Ahora todos los sectores crecen, salvo el petróleo", afirmó un representante de ese rubro. El titular de la multinacional prepara el terreno para el día después: "Deberíamos revisar las tarifas, pero no lo haremos hasta después de las elecciones, porque queremos que a todos nos vaya bien". Las luces amarillas siguen latentes: reforma laboral, reforma fiscal y una nueva que está concatenada con otra noticia macroeconómica. El regreso del consumo –que anticipó La Nación ayer en exclusiva– puede generar que el sector externo se convierta en una preocupación. Es decir, hasta ahora con importaciones muy ligadas a bienes de capital no era una variable a considerar, pero en la medida en que las ventas domésticas crezcan esos números pueden empeorar con mayor salida de dólares para importar.





La nueva imagen de IDEA, en la que trabajó Máximo Rainuzzo, repite una y otra vez la palabra transformación. El objetivo es explícito: renovar el posicionamiento del empresariado. A punto tal que los últimos barómetros demuestran que la palabra empresario tiene en la Argentina una connotación negativa muy superior a la de la región. "Es el país con peor imagen de sus referentes porque todo se confunde.





Pocos saben qué es ser empresario", explicó Cecilia Mosto, titular de la consultora CIO.

Javier Goñi, presidente de IDEA, llamó a "recuperar el orgullo de ser empresarios".





Jorge Lanata fue más duro: los tildó de "cobardes" por no haberse enfrentado al kirchnerismo. "Lo bestial es que nos bancamos a Moreno gritando al entrar a una empresa", recordó. Pero dejó la puerta abierta a lo que viene. "Yo no estoy en contra de los empresarios. Yo soy empresario. Un empresario es un creador". El auditorio volvió a aplaudir. Una vez más.