Con el nuevo Procrear las cuotas de una vivienda serán iguales o menores que un alquiler, dicen expertos

Operadores y analistas del mercado inmobiliario coincidieron hoy en que el crédito hipotecario tendrá pagos mensuales similares o más bajos que los de alquiler, al evaluar el relanzamiento del Programa de Crédito Argentino (Procrear) para la adquisición, construcción, refacción y ampliación de una vivienda, con cuotas de $ 2.500 por cada millón otorgado y a 30 años de plazo.



El analista del mercado, Germán Gómez Picasso, aseguró hoy a Télam que con la incorporación del Banco Nación a la política de créditos hipotecarios anunciados por el presidente Macri, "la nueva línea crediticia del Procrear hace que la cuota a pagar sea similar o más baja que un alquiler".



"En los últimos tres o cuatro meses la demanda crediticia superó a la oferta y con estas tasas mucha gente se va a seguir arrimando a los banco a pedir crédito", anticipó.



"Los bancos privados y el Estado mismo van a tener que ampliar la oferta porque no dará a basto", explicó.



Ejemplificó que un departamento que cueste u$s 150.000 con un préstamo hipotecario a una tasa del 4%, hará que a través de las líneas del Banco Nación (BNA) una familia pague una cuota de $ 8.000, mientras que un alquiler de una casa similar sale entre $ 8.000 a $ 10.000.



También recordó que los plazos prolongados para pagar el crédito se dieron en la década del '90, con un máximo de 20 años y "hace rato que no había plazos de 30 años", reflexionó.



"Lo positivo de Banco Nación es que pasó de las líneas tradicionales a las ajustadas por la unidad de cuenta UVA, equiparándose con el resto de la banca. Ahora la primer cuota será más baja y permitirá calificar a mucha más gente que antes no podía por tener bajo sueldo", expresó.



Según los anuncios realizados el sábado por el presidente Mauricio Macri, el gobierno dispondrá para el programa Procrear de $ 60.000 millones, cifra que resulta de los $25.000 millones ya presupuestados, más



$30.000 millones aportados por el Banco Nación y otros $ 5.000 de parte de la banca privada, detalló hoy el subsecretario de Vivienda y titular del comité ejecutivo del Procrear, Ivan Kerr.



El relanzamiento del Procrear en sus líneas Solución Casa Propia y Construcción aumentará la demanda de créditos de parte de la población, alentada por la suba de los subsidios, la baja de las cuotas y largos plazos de pago, coincidieron distintos actores del sector inmobiliario.



El operador inmobiliario Germán Gómez Picasso dijo a Télam que las nuevas líneas crediticias, con un subsidio de esta $ 400.000 "son un beneficio directo y hacen bajar mucho la tasa en relación a los préstamos ofrecidos por el resto de la banca privada", a lo que se suma una baja en el monto de las cuotas de los créditos ajustables.



Roberto Converti, urbanista decano de la Facultad de Arquitectura de la UADE, declaró a Télam que este relanzamiento "es muy positivo, porque la sociedad argentina debe recuperar el entusiasmo por la casa propia, con la colaboración el Estado".



"Esta demostración genera la cultura de lo posible. A veces las personas sacan de su propia agenda la posibilidad de ser propietarios por la imposibilidad de alcanzarlo. En los últimos tiempos se alentaba comprar una computadora, una heladera o un termotanque y no una casa", reflexionó.



En tanto, el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Juan Bennazar, dijo que "veíamos que esto se iba a lanzar porque habíamos sido consultados. Todas estas líneas se suman al crédito ya existente y mejoran el acceso a los préstamos".



"Ante la gran demanda de crédito, es muy importante que se pre-califique a los posibles compradores de viviendas y los corredores inmobiliarios podemos colaborar. Ese retraso en el tiempo puede hacer que una persona dispuesta a vender desista de hacerlo", apuntó a Télam.



"Estamos dispuestos a aportar en la tarea de pre-calificar. Deben ser los bancos lo que deban aceptar nuestra iniciativa y brindar cursos", para facilitar el asesoramiento y la precalificación, estimó.



El arquitecto y rector de la Escuela de Negocios Real Estate, Damián Tabakman, señaló que las iniciativas le parecen "interesantes para el sector inmobiliario y para Argentina en general, especialmente al partir del discurso presidencial"



"Vamos a ver cómo es la implementación real. La demanda de crédito aumentará, hay que ver qué pasa con la gente más vulnerable porque accede al subsidio pero luego deberá calificar para que un banco le preste: va a tener que presentar ingresos demostrables", apuntó a Télam.



"Estas líneas servirán para comprar inmuebles usados o construir en lote propio o comprar en un complejo urbano construído por el Estado", indicó.



La línea Solución Casa Propia prevé que para una vivienda valorada en un millón de pesos, el ahorro que deberá aportar el interesado deberá ser de $ 100.000, el subsidio será hasta $ 400.000, el crédito será de $ 500.000 y la cuota de $ 2.500 mensuales.



En la línea Construcción se prevé que para una vivienda de un millón de pesos, el interesado aportará lote propio; el subsidio será hasta $ 400.000; el crédito será de $ 600.000 y la cuota del BNA será de $ 3.040.