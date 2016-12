Buscar ofertas para las compras navideñas

Una encuesta realizada entre 30 mil personas detectó que el 34% de los consumidores analiza cada vez más qué marcas tienen ofertas, para luego efectuar la compra navideña.



En ese mismo grupo se ubican quienes ya tienen en la cabeza que regalar y van directo por su opción (16%) y el 23% de los encuestados decide en función de lo que ve en promoción sin un plan previo.



Muy lejos quedaron, según el sondeo aquéllos que encuentran algo que les gusta y lo compran sin importar si está en oferta o no (6,5%), y los que no planifican absolutamente nada (6,2%) mientras que las compras por internet todavía no superan 0,8% en Navidad.



Para aprovechar al máximo las ofertas y promociones que las marcas y los lugares de compra suelen ofrecer para las navidades, el 65.9% de las personas elige organizarse, por ejemplo con visitas varios días a los shoppings además de aprovechar las mejores ofertas de cada banco, cada día de la semana.



Así lo arroja la encuesta que fue realizada por IRSA Propiedades Comerciales que posee algunos de los principales shoppings del país entre los que se encuentran Patio Bullrich, DOT Baires Shopping, Alto Palermo, Abasto, Alto Avellaneda, así como los outlets Soleil Premium Outlet y Distrito Arcos.



Los shoppings reorganizaron sus calendarios de acuerdo con las tendencias relevadas y adelantaron las ofertas de navidad con distintas acciones como la Matineé shopping, semana de "Recompra", los cupones de descuentos online y la tradicional y esperada Noche Shopping.



El 45,8 por ciento de los encuestados señalaron que en sus familias deciden regalarse entre todos un regalo y por el otro, están quienes sólo compran obsequios para el círculo íntimo compuesto por madres, padres e hijos (el 32%).



Una tendencia que crece en el último tiempo es el de los "amigos invisibles" o "Secret Santa", en las que mediante un sorteo se forma una cadena de regalos, admitió el 13% mientras que siempre reciben obsequios los más chicos de las familias.



Respecto de los rubros preferidos, la encuesta reveló que la ropa casual o urbana y los juguetes lideran los rankings, seguidos por los accesorios, las carteras, los libros y la ropa deportiva. Más atrás quedan el calzado deportivo, la música y los accesorios electrónicos, entre otros productos de consumo.



Los resultados demostraron que hasta los primeros días de diciembre, el 72% de las personas, aún no había realizado sus compras navideñas.



Desde las 20:00 del 23 de diciembre y hasta la madrugada del 24 habrá grandes promociones de hasta un 50% del valor original de los productos y Happy Hours con descuentos sorpresa en los shopping.



Mientras que los outlets también se suman a esa noche especial con la Gran Feria y por cada ticket emitido, IRSA Propiedades Comerciales donará parte de lo recaudado a 15 ONG´s de todo el país.