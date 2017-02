Aún sin arancel, las computadoras seguirán siendo más baratas en Chile

Es muy probable que las computadoras sigan siendo más caras en la Argentina que en Chile, pese a la baja en los aranceles que el Gobierno ha dispuesto a partir de abril.



Lo más probable es que la diferencia de precios que hoy existe entre los productos locales y los chilenos se achique a partir de la puesta en marcha de la medida, pero es difícil que los precios bajen tanto como para que resulte más barato comprar computadoras o tablets más baratas acá que en Chile.



En primer lugar porque, pese a que aún la medida no entra en vigencia, la oferta existente ya bajó sus precios desde que se conoció el anuncio en octubre del año pasado.



En segundo lugar, porque no está claro cuánto es lo que efectivamente podrían bajar de precio.

Actualmente si se comparan equipos de la misma marca y de similares prestaciones que se venden a uno y otro lado de la cordillera, las diferencias de precios oscilan entre el 20% y el 80%, dependiendo de la forma de pago que se utilice, si la compra se hace al contado o en cuotas, si es en la tienda o es on line. También depende de las ofertas que se consigan y del monto de franquicia que haya que pagar a la AFIP.



Por otra parte hay que ver qué tipo de equipos tecnológicos se buscan. En general hay más diferencia de precio en las tablets que en las notebooks.



La medida

El Gobierno dispuso que a partir del 1 de abril se elimine el arancel del 35% para el ingreso de PC, notebooks, tablets y all in one. A su vez, las autoridades avanzaron con la quita de los aranceles de importación de algunas piezas para la fabricación de computadoras –que de 12% promedio bajaron a 0%–. monitores y otros productos que no se fabrican en el país, como impresoras, escáners, mesas digitalizadoras y lectores de código de barras, entre otros. En estos casos, la medida rige a partir del martes pasado.



Tanto el Gobierno como los fabricantes y los vendedores estiman que la baja podría rondar el 20%, aunque otros también admiten que las computadoras comenzaron a bajar de precio a partir del momento en que se conoció la medida en octubre del año pasado.



El secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, dijo días atrás que esta medida permitirá que "se multiplique por dos la cantidad de máquinas vendidas" y resaltó que desde octubre las computadoras ya bajaron 30%.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Importadores, Rubén García sostuvo que la iniciativa "permitirá el ingreso de más variedad de productos y a mejores precios", aunque admitió que "es muy difícil saber cuánto es lo que efectivamente podrían bajar".



También es cierto que se produjo un movimiento en los precios desde que se puso en vigencia el plan Precios Transparentes. Antes poca gente compraba estos productos en una sola cuota, porque no se resaltaba la diferencia de precio que había si se pagaba financiado, pero como ahora queda en evidencia el costo de la financiación hay más cautela a la hora de elegir pagar en cuotas y asumir el recargo por el costo financiero.