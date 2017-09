Afirman que la actividad de Mendoza muestra un leve repunte

"Si yo te digo así, simplemente, que la economía creció, la gente no lo va a entender", dice el economista de la Fundación Ideal, Pablo Salvador. La consultora que dirige elaboró un informe con los indicadores sectoriales de la economía de Mendoza y destaca que el aumento en la recaudación real, es decir, por encima de la inflación , de los Ingresos Brutos es una buena señal, aunque con moderación.





Salvador explicó que Ingresos Brutos es el impuesto más importante que cobra la Provincia. El aumento interanual, medido de enero a agosto, en comparación con el mismo período del año pasado, fue de 1,3% real.





"Lo pagás en todas las actividades que hacés. Cuando hay inflación se recauda más por los precios, pero al ser en términos reales quiere decir que creció más que la inflación. Esto es una aproximación de lo que pasa en la actividad económica de la provincia", señaló el economista, quien advirtió que aunque el crecimiento sea pequeño, es positivo y hasta ahora no habíamos tenido de estos indicadores.





Aún así, el crecimiento sigue sin percibirse en los bolsillos. Esto es, según Salvador, porque se trata de repuntes sectoriales que no alcanzan a todos.





"Para que se perciba se tiene que reactivar el consumo, que seguramente va a dar negativo. El motor de esta recuperación está por el lado de la inversión, que no llega a la mayoría de la población. Se va a poder sentir cuando se recupere el poder adquisitivo del salario. Ahora los precios suben por ascensor y los salarios por escalera", graficó el economista Raúl Mercau.





Dijo que por los datos, el empleo podría ubicarse el primer semestre como recesivo y un segundo semestre con datos positivos, aunque ese 1,3% todavía es muy incipiente. "En Mendoza, por ser una economía fronteriza, el crecimiento va a ser menor que en el resto del país y la tasa de inflación más alta", opinó sobre cómo cree que se va a cerrar el año.





"Lo relacionado con la construcción, es que realmente se está reactivando, pero no se ve en la industria, no se ve en el comercio, no lo ves en la agroindustria y tampoco en el sector petrolero", agregó.





Jorge Day, economista de la Fundación Mediterránea, también destacó que hay sectores que están creciendo y otros que no. "Es normal que la economía crezca de forma moderada como esta, pero la Argentina está acostumbrada a lo fuerte, a lo ciclotímico", comentó.





El comercio minorista comienza a mejorar