Dos colosos de Avellaneda cercados por el fuego

No se veía fuego, pero el humo dominaba la escena. No daba para el chiste en Avellaneda. La cosa venía brava. De repente, minutos después de las 13 y según la perspectiva, parecía que se incendiaba el Libertadores de América. O el Cilindro. O los dos.



Finalmente, ni una cosa ni la otra. Mejor así: la Academia había terminado su entrenamiento minutos antes en el estadio mientras que el Rojo, en el Santo Domingo, el predio que el club tiene en Villa Domínico.



El incendio, en realidad, se produjo en la fábrica de colchones Simmons, en Heredia 626, en la zona de Gerli perteneciente a Avellaneda, cercana a las vías del Ferrocarril Roca, a unos 600-800 metros de las canchas. Todavía no se conocen las causas ni las consecuencias del foco ígneo.



Fuente: OLE