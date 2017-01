Twitter transmitirá en vivo la asunción presidencial de Donald Trump

Twitter, en asociación con la cadena PBS NewsHour, transmitirá en vivo y por streaming la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el próximo viernes 20 de enero a partir de las 13, según anunció hoy la red social.





La cobertura estará disponible en la plataforma a nivel mundial, para usuarios y no usuarios, en inauguration.twitter.com y @NewsHour, informó Twitter en un comunicado.



Judy Woodruff será la conductora a cargo de la transmisión, junto con los corresponsales de NewsHour, John Yang, quien reportará desde el Capitolio de los Estados Unidos y, Lisa Desjardins, quien lo hará desde la explanada nacional en Washington DC.



La transmisión en vivo de NewsHour incluirá el juramento del 45° presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y el 48° vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en el Capitolio de los Estados Unidos.



Asimismo, incluirá el discurso y desfile inaugural, y la llegada del flamante mandatario a la Casa Blanca.



"Estamos orgullosos de asociarnos con Twitter para la cobertura del día de la asunción presidencial", afirmó Sara Just, productora ejecutiva de NewsHour y vicepresidenta de WETA.



"La transición pacífica del poder de un presidente a otro es un momento importante para el proceso democrático estadounidense. La cobertura en Twitter permitirá a más ciudadanos experimentar la asunción y unirse a la discusión en torno a ella", agregó.



Por su parte, Anthony Noto, director de Operaciones de Twitter, señaló que esta red social "es el lugar en el que las noticias y la política se discuten en tiempo real todos los días".



"Estamos emocionados por poder colaborar junto con PBS NewsHour en este evento histórico y llevar a la cobertura en directo a Twitter", remarcó.



Junto a Woodruff habrá en el estudio un panel de invitados que incluirá al columnista David Brooks, del New York Times; el analista político Mark Shields; Amy Walter, editora de The Cook Political Report; el corresponsal de PBS, Jeff Greenfield; y los especialistas Lara Brown y Karine Jean-Pierre.