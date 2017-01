Peña Nieto señaló que no pagará por el muro fronterizo pero buscará "buenos lazos" con Trump

México no pagará el muro que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que construirá en la frontera común para frenar la migración, afirmó el mandatario Enrique Peña Nieto.



No obstante, Peña Nieto dijo estar dispuesto a trabajar para tener buenos lazos con el gobierno de Trump, que asume el 20 de enero.



"Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que por supuesto México no pagará", pero aún así el gobierno mexicano trabajará "para tener una buena relación con Estados Unidos y su presidente", dijo Peña Nieto.