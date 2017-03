Para el cantante de Maná, el muro de Trump es una "tontería"

El vocalista de la banda de rock Maná, Fher, consideró como una "tontería" el muro que pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera con México, y una "estupidez" que quiera cobrárselo a su vecino.



"El muro es una tontería, pero el país tiene derecho a hacerlo, Estados Unidos tiene derecho a hacerlo (pero) lo que no tiene derecho es querérselo cobrar al vecino, eso es una estupidez", afirmó el líder de la banda mexicana, Fher Olvera, en declaraciones a la prensa boliviana.



Maná retornó a Bolivia después de 19 años. El grupo, que en la reciente elección en EEUU apoyó la candidatura de la demócrata Hillary Clinton, rival de Trump, destacó el aporte de los emigrantes mexicanos y latinos a la economía norteamericana.



"No podrían ellos subsistir sin todos estos trabajadores que además no les pagan bien. Hacen la parte más difícil del trabajo de los americanos, la labor que hacen ellos es increíble y ha hecho que ese país sea grande", acotó.



Olvera también se refirió a la demanda de Bolivia para recuperar su acceso al océano Pacífico, que perdió tras una guerra con Chile a fines del siglo XIX.



"Era injusto que Bolivia no tuviera mar", apuntó. Alex González (batería y voz), por su parte, comentó sobre el mascado de la hoja de coca, práctica ancestral en Bolivia para mitigar los efectos de la altura o el hambre.



"Desde la primera vez que llegamos a La Paz en 1993, nos pegó la altura, así que es justo y necesario mascar la hoja de coca y tomar el té de coca", acotó González.