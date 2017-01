EE.UU. amenazó en la ONU a los países que no los apoyen: "Estamos anotando sus nombres"

La nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, anunció hoy el comienzo de una nueva era en la relación de su país con la organización y lanzó una advertencia a los socios que no le den su apoyo.



"Vamos a anotar nombres", dijo en tono amenazante Haley a la prensa en sus primeras declaraciones en la sede de Naciones Unidas, apenas dos días después de que el Senado aprobara su nominación.



La ex gobernadora del estado de Carolina del Sur insistió en que su país va a "mostrar su fuerza" en el organismo y se mostró dispuesta a poner fin a cosas que Washington considere "obsoletas o no necesarias", según informó la agencia de noticias EFE.



Las declaraciones de Haley se enmarcan en el tono taxativo y desafiante que caracterizó la primera semana de gestión de Trump en la Casa Blanca, y que ya desató asperezas diplomáticas con México y China, entre otros.



"Hay un nuevo Estados Unidos en la ONU", advirtió antes de añadir que "van a ver cambios en la forma en la que trabajamos", minutos antes de presentar sus credenciales diplomáticas ante el secretario general, António Guterres.



La funcionaria estadounidense dijo que el plan del nuevo gobierno en Naciones Unidas pasa por "mostrar nuestra fuerza, nuestra voz, apoyar a nuestros aliados y asegurarnos de que nuestros aliados también nos respaldan".



"Para aquellos que no nos apoyen, vamos a anotar nombres. Nos aseguraremos de responder a eso adecuadamente", advirtió.



En medio de informaciones que apuntan que la Casa Blanca prepara importantes recortes a sus aportes financieros a la ONU, Haley dijo que tiene el encargo de analizar a fondo el funcionamiento de la organización.



"Todo lo que funcione, lo vamos a mejorar; lo que no funcione, vamos a tratar de arreglarlo, y cualquier cosa que parezca obsoleta o no necesaria, vamos a acabar con ella", aseguró.



El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado muy crítico en el pasado con la supuesta falta de eficacia de Naciones Unidas.



"Naciones Unidas tiene un gran potencial, pero ahora es solo un club de gente para reunirse, hablar y pasárselo bien. ¡Qué triste!", tuiteó el pasado diciembre el entonces presidente electo.