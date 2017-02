Alejandro Fernández estrena disco con compositores jóvenes

Para su nueva producción discográfica, denominada Rompiendo Fronteras, el cantante mexicano Alejandro Fernández trabajó "al revés" de como lo ha hecho hasta el momento.



Fernandez está por cumplir 25 años de carrera y asegura que su objetivo es conquistar al público joven.



El mexicano califica su nuevo álbum como "una avalancha de emociones" y asegura que es una fusión de cultura, música y el trabajo de su fundación. El material contiene 11 piezas musicales, en su mayoría producidas por Aureo Baqueiro y mezcladas por Rafa Sardina.



Por primera vez, Fernandez trabajó con el productor Mario Domm en la pieza musical Agridulce. La imagen del disco corrió a cargo del artista plástico, Fernando Sandoval.



Fernández asegura que la producción fue una experiencia increíble, ya que le dio la oportunidad de trabajar con compositores jóvenes como Joss Favela, de 23 años, autor de Quiero que Vuelvas, Pude, Inocente y En lo Correcto. Con la nueva generación de compositores "trabajó en bohemiadas" y "al revés" de como suele hacerlo.



"Hicimos las cosas al revés de como las habíamos hecho; buscábamos a los compositores de pop, los metíamos en una onda, o hacíamos los arreglos con toques mexicanos. Y aquí tratamos de hacerlo totalmente diferente, o sea conseguir las canciones, que los temas se sintieran de raíz muy regionales y traerlos al pop, pero con algunos elementos también muy mexicanos", relató.



El disco fue presentado en el municipio de Zapopan Jalisco, México, en la sede de una fábrica de cerveza artesanal que ahora colaborará con la Fundación Alejandro Fernández (FAF) al donar 5% de las ventas a la fundación.



En la presentación, el cantante estuvo acompañado por Jesús López Chairman, presidente de Universal Music Latinoamérica y Península Ibérica. El funcionario de la compañía dijo que para la realización del disco se montó un estudio móvil de grabación durante seis meses en la casa de Alejandro en Guadalajara y se escucharon 500 canciones.



López Chairman también adelantó que el material no está terminando y que se seguirán sumando nuevas piezas.



Antes de la rueda de prensa se anunció que a una semana de su lanzamiento, el álbum ya consiguió un disco de Platino en México y de Oro en Colombia, Ecuador, Perú, Honduras Guatemala, Costa Rica y Panamá.



El propio funcionario de la disquera, Jesús López, sacó a colación el pleito legal que existe entre Fernández y el también cantante mexicano, Luis Miguel. "¿Qué ha pasado con El Sol?". Alejandro respondió que por cuestiones legales no podía hablar sobre el tema.



Fernández confesó que le gustaría realizar más canciones del género ranchero, pero justificó la ausencia de esos proyectos debido a que el mercado ha cambiado, y aunque mencionó que hay público consumidor de ese tipo de música, dijo que a las compañías no les conviene sacar esos discos. Por ello —dijo— la salida es hacer fusiones para no dejar la música mexicana y llevarla al proceso pop. Adelantó que hay proyectos a futuro, en dos años máximo y que pronto lanzará un proyecto con su padre, Vicente Fernández.



En otros temas, Fernández apuntó que los mexicanos deben estar unidos. Esto en referencia al muro que pretende construir el presidente Donald Trump en la frontera. "Somos un país muy capaz, muy inteligente, muy trabajador, creo que tenemos la capacidad para no depender de nadie. He visto muchos países que se han volteado y le han dado la mano a México, una palmadita, o los apoyan", precisó.



Jesús López, directivo de Universal Music Group, recordó que el nombre de Rompiendo Fronteras se le ocurrió a Fernández en septiembre o agosto de 2016. "Es muy interesante porque no sabíamos que iba a ver gente queriendo hacer muros".



Durante el encuentro con medios, Fernández se mostró de buen un humor e hizo varias bromas pícaras. Al finalizar dijo que su corazón está rugiendo, pero negó que haya entregado un anillo de compromiso.



El sábado por la noche, el mexicano ofrecerá un concierto en Guadalajara para presentar su nuevo material en el Instituto Cultural Cabañas, edificio Patrimonio de la Humanidad.