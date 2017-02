La Universidad Nacional de Cuyo impulsa el programa Doctorar en el extranjero con becas de 3 años para formar capital humano con el título de doctor en el extranjero. Esta propuesta innovadora busca aumentar la cantidad de doctores dentro de la Universidad a la vez que posicionarla mejor dentro del ranking mundial de universidades, promover la formación integral de sus profesores y el desarrollo de competencias lingüísticas y culturales.





Además la UNCuyo ofrecerá a sus estudiantes un profesor, que a su regreso, tendrá una capacitación más completa que podrá enriquecer sus clases por lo menos durante un período equivalente al que pasó en el extrangero. Podrán adquirir una visión holística y una proyección global de la realidad local.





El año pasado se seleccionaron 9 docentes de 7 facultades para internacionalizar su currículum. Los viajeros ya están en camino a sus destinos que son Australia, Italia, España y Chile.





El rector Daniel Pizzi junto con decanos y miembros de las secretarías de Relaciones Internacionales y de Ciencia, Técnica y Posgrado despidieron a los profesores con un desayuno de trabajo. Los profesionales, que se embarcarán en el desafío de comenzar y concluir un doctorado en el exterior, expresaron sus deseos de volver a Mendoza y continuar con sus carreras docentes y de investigación, responsabilidad que se formalizó en un acta de compromiso que cada uno de ellos firmó .





¿Quiénes son y qué hacen?

Los profesores que se despidieron de Mendoza con sus flamantes proyectos de trabajo de doctorado son Marcos Maza, de Ciencias Agrarias que rumbo a España quiere estudiar la Aplicación de los pulsos eléctricos de alto voltaje al proceso de vinificación.





De la misma Facultad, Matías Venier, analizará el Efecto de los iones Na+ y Cl- en vides injertadas sobre portainjertos bajo estrés salino y déficit hídrico en Italia. Y María Inés Lillo, también de Agrarias, estudiará en Murcia, España el "Análisis experimental de la Expresión de Posibles Genes Candidatos para la Síntesis de Enzimas Digestivas Principales Utilizables para Desarrollar Nuevas Estrategias de Control de Tuta Absoluta".





De Ciencias Económicas, Gonzalo Martín Vicente, estudiará los Nuevos Avances en la Estimación en Áreas Pequeñas, en Navarra, España. En tanto que de la Facultad de Ingeniería, María Oliver Pujol, viajó a Chile para investigar sobre El sueño americano en Latinoamérica: la migración a la Periferia y el Declive del Centro Urbano, Mendoza como Caso de Estudio.





Fiorella Paola Russo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales viajó a España, y en Salamanca, estudiará sobre el Capitalismo, subjetividad (sujeto), política y emancipación en el pensamiento crítico contemporáneo: Cicek, Laclau y Linera.





La Facultad de Artes y Diseño está representada por Lourdes Virginia, Inés Méndez, que en Madrid, España, buscará realizar sus estudios de Doctorado sobre Dos cuartetos para percusión de Osvaldo Lacerda: un análisis interpretativo.





Alberto Matías Celaya, del Instituto Tecnológico Universitario, estudiará el Desarrollo de Economías Regionales dentro de los Límites de la Convergencia Condicional, en Alcaná de Henares, España.





Australia recibirá a María Belén Gauna, de Filosofía y Letras, analizará como su tema de Doctorado el "Subject-Specific Knowledge-Building in Engineering and History: recontextualising academic knowledge in tertiary contexts".





Para los futuros doctorandos la principal motivación fue la temática central: ¿por qué un docente universitario desearía erradicarse en otro país o incluso continente durante 3 años con barreras tanto lingüísticas como culturales? Todos coincidieron en que la formación en el exterior ayuda a ser un profesional más completo, que sabe posicionarse en un entorno global y que forma a sus alumnos como ciudadanos del mundo.





En ese contexto Fiorella Russo, de la facultad de Ciencias Políticas, comentó que la UNCuyo le ofreció un montón de oportunidades, desde su doble formación de grado, el aprendizaje de lenguas extranjeras hasta su participación en el Coro Universitario del que forma parte hace 10 años. "Tenía ganas de conocer más allá y fue la misma Universidad la que me dio las posibilidades de hacerlo para luego devolver todo lo que me ha dado", apuntó.





Por su parte María Inés Lillo, de Ciencias Agrarias, resaltó la importancia del Programa para su crecimiento profesional: "amo ser docente, realmente amo mi profesión y espero dedicarme a esto por muchos años. Tenemos que ser profesores internacionales para formar alumnos idóneos para el mundo actual".





Las autoridades universitarias agradecieron su compromiso con la UNCuyo y con sus carreras docentes y auguraron las mejores expriencias para todos ellos.





Fuente: Prensa UNCuyo.