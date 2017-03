Docentes universitarios ratificaron que se sumarán al paro de 48 horas

Los docentes universitarios que forman parte del sindicato Conadu Histórica ratificaron que irán al paro el lunes y martes próximos, al no haber "nuevas ofertas salariales" del Gobierno.



Tras la segunda reunión de la paritaria nacional docente de las Universidades Nacionales, la organización gremial advirtió que la Nación "continúa desconociendo el reclamo conjunto de las Federaciones Nacionales de una recomposición salarial del 35% para todos los niveles, categorías y dedicaciones".



"En ese encuentro, no hubo ningún ofrecimiento en porcentajes ni montos mínimos para el salario inicial (cargo testigo)", se quejaron los docentes universitarios, en un comunicado.



Según el sindicato, el Gobierno Nacional "mantiene su insostenible posición de que los salarios docentes universitarios y preuniversitarios no han sufrido pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de la inflación durante 2016".



"Sin cambio en esta postura, mantuvieron su propuesta de incrementar los actuales salarios según el índice de inflación que publique el INDEC.



Ello significa que si el índice de febrero fuera del 2,3% (como anticipan las consultoras) el aumento salarial para los 193 mil docentes de las Universidades Nacionales, a cobrar en abril, sería del 2,3%", puntualizó Conadu Histórica.



"Frente a esta inaceptable propuesta, ratificamos que iremos al paro nacional y nos movilizaremos el 6 y 7 de marzo, confluyendo con todos los niveles educativos y el conjunto de los estatales. Así como también convocamos al paro y movilización de las mujeres trabajadoras el 8 de marzo", subrayó.