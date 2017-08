Días atrás, los canadienses Arcade Fire lograron un hito comercial con su rock no tan masivo, pero que desde siempre ha sonado en el 93.7 de Fm Montecristo, ellos lograron ser líderes en ventas en ambos lados del atlántico , en los dos rankings más prestigiosos, el de Reino Unido y el de los Estados Unidos , además, tocaron horas atrás en el Lollapalooza de Chicago con un impacto terrible y por si esto fuera poco , (ambulante dixit), el sitio inglés , NME habló del parecido entre el single de Arcade Fire " Everything Now", y el single de los españoles Templeton, noticia que meses atrás fue titular en sitios españoles, y ahora recorre el mundo.

Después de más de una década y media como banda, Arcade Fire logró su momento, ya que se anuncia que por sus ventas irán directo al nº1 del Billboard 200, y es la tercera vez que un álbum de Arcade Fire alcanza la posición de honor. Porque tanto el anterior disco "Reflektor" en 2013, como "The Suburbs" en 2010 también lo hicieron, y en Reino Unido pasó exactamente lo mismo con los mismos 3 LPs, todos número uno en la Official Charts Company. Pero además, tuvieron la primera canción número uno en la lista Billboard de Estados Unidos. "Everything Now", el primer single de su quinto álbum, y el que da nombre al mismo, si bien no llegó al tope del Billboard Hot 100, claro, allí está Despacito , si lo hizo en la lista "Adult Alternative Song", en la que comparte cartel con bandas como Kings of Leon, The National, The Killers y Phoenix.