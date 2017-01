Estudian 15 posibles casos de dengue en La Plata

Según confirmó el secretario de Salud de La Plata Alfredo Luchessi en declaraciones a Télam, en la capital bonaerense "se estudian 15 posibles casos de dengue", remarcó que "se tomó intervención ante personas que presentaban síntomas compatibles con los de esa enfermedad" pero aclaró que "aún no hay ningún caso confirmado", como trascendió este martes.



No obstante, dijo que la Comuna intensificó en noviembre las fumigaciones y medidas de prevención para eliminar al mosquito aedes aegypti, transmisor de esa enfermedad.



El funcionario municipal recomendó seguir con medidas de limpieza e higiene en tanto la comuna intensificó en las últimas semanas las acciones de fumigación en espacios al aire libre, como parques y plazas de la ciudad, con el objetivo de prevenir la aparición del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.



En tanto, hoy trascendió que había un caso de Zika autóctono en La Plata, pero el Director de la Región Sanitaria XI, Enrique Rifourcat, explicó: "estamos estudiando el caso del bebé que nació con microcefalia, pero no está confirmado que sea derivada del zika".



"Y aún si fuera zika, no sería autóctono dado que la madre viajó a Perú durante su embarazo y allá hay un brote", explicaron desde la cartera sanitaria en ese sentido.