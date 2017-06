Por la causa de Lázaro Báez, Cristina Fernández no será indagada

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó ayer que no hay pruebas para citar a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner , en el marco de la causa por lavado de dinero en la que está detenido el empresario Lázaro Báez.

El Tribunal convalidó lo resuelto en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello, quien rechazó el pedido de indagatoria de la querellante Unidad de Información Financiera (UIF).

Incluso, los jueces tildaron de "tibio dictamen" el realizado por el fiscal federal Guillermo Marijuan, en el que había imputado a la ex presidenta por primera vez en la causa.

Los magistrados, no obstante, dispusieron que se siga investigando a la ex presidenta, al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido , al ex secretario de Obras Públicas José López , al ex director de Vialidad nacional Nelson Periotti, al primo del ex presidente Carlos Santiago Kirchner, y Jorge Ernesto Bringas.