Parrilli denunciará a Lijo, Marijuán, Arribas y Majdalani por las escuchas

El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli sostuvo hoy que no recuerda haber dicho que el juez Sebastián Casanello "era presionable" y anunció que denunciará al juez Ariel Lijo, al fiscal Guillermo Marijuan, al director de la AFI, Gustavo Arribas, y a su número dos, Silvia Majdalani.



Parrilli volvió a cuestionar la filtración de escuchas telefónicas, luego de que este martes por la noche surgieran nuevos audios de conversaciones suyas, esta vez con el exjefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y con su entonces número dos en la AFI, Juan Martín Mena.



"Arribas fue quien pidió la intervención de mi teléfono el 24 de junio, fueron ellos (desde la AFI) directamente. Yo pedí una investigación para ver si él fue quien hizo filtrar las escuchas. Sospecho de todos, los voy a denunciar a Arribas, a Majdalani, a Lijo, a Marijuán, porque de alguno de esos ámbitos salió", subrayó.



En uno de los nuevos audios filtrados, Parrilli le transmite a Echegaray que el juez Casanello, que investigaba al exrecaudador por lavado de dinero, es "presionable" y "flojito". No obstante, en declaraciones a las radios Rivadavia y AM750, Parrilli sostuvo este miércoles que no tiene "ningún concepto" sobre Casanello y señaló que no recuerda haber dicho que "era presionable".



"No es importante lo que yo pueda decir en una conversación privada con una persona, a lo mejor puede decir lo que se me ocurrió en el momento", agregó.



El exjefe de la inteligencia nacional reiteró que las nuevas filtraciones demuestran que "se está haciendo espionaje político" en su contra, tal como denunció en varias oportunidades.



En la conversación con Echegaray, que es investigado por Casanello en la causa por lavado de dinero que tiene detenido al empresario Lázaro Báez, Parrilli le expresó que el interlocutor del kirchnerismo con el magistrado era el exsecretario de Justicia Julián Álvarez.



"Le tengo miedo a este hijo de puta (por el juez). La verdad no le tengo confianza", afirmó. En otra conversación, poco después de la que mantuvo con Echegaray, Parrilli le pidió a Mena "interceder" por el exjefe del ente recaudador.



En tanto, al referirse a esas conversaciones, insistió en que durante el gobierno de Cristina Kirchner no se escuchó a nadie.



"Nosotros no pinchamos ningún teléfono. Nunca hablamos de apretar a jueces, no apretamos a ningún juez. Usamos los recursos legales que nos corresponden", añadió Parrilli.



Las escuchas que trascendieron en las últimas semanas que tienen como protagonista al exfuncionario nacional habían sido ordenadas por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la investigación por el supuesto encubrimiento del exprófugo Ibar Pérez Corradi, delito por el que Parrilli fue procesado este lunes.



En uno de los diálogos que salieron a la luz, la exmandataria nacional le pide "apretar" a jueces y fiscales para avanzar en las causas contra el exespía Antonio "Jaime" Stiuso, situación que el exfuncionario negó y dijo que nunca recibió ese reclamo.