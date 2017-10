"No me pienso callar más", respondió Cristina sobre la corrupción K

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, enfatizó este martes que se calló "durante mucho tiempo" sobre los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerismo, pero remarcó que "no" se piensa "callar más".





Consultada sobre los hechos de corrupción que involucraron al detenido empresario Lázaro Báez durante su gobierno a través de la obra pública, respondió que Báez "era socio de (Ángelo) Calcaterra", primo del presidente Mauricio Macri, "y eso nadie lo cuestiona".





"Me callé durante mucho tiempo y no me pienso callar más. Me callé demasiado", añadió en declaraciones al programa "Morfi, todos a la mesa" de Telefé.





Por otra parte, Cristina ironizó sobre la orden dada por la Cámara Federal porteña para que se pida el “inmediato” desafuero y la posterior detención del actual diputado y ex ministro Julio De Vido en la causa por Yacimientos Carboníferos Río Turbio, al atribuir la decisión a que “Comodoro Py trabaja a destajo por el Día de la Lealtad”.





cristina fernandez y rozin





La ex presidenta formuló sus declaraciones en el programa televisivo “Morfi”, que se emite por Telefé, al ser consultada sobre la resolución dictada hoy por la Cámara Federal porteña, que le ordena al juez Luis Rodríguez pedir el inmediato desafuero de De Vido para su posterior detención.





“¿Viste que hoy es el Día de la Lealtad? Comodoro Py trabaja a destajo por el Día de la Lealtad”, respondió en alusión de la decisión judicial en relación al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria-PJ, Julio de Vido.





En este sentido, la candidata se explayó en general en el tema de la obra pública y le preguntó al periodista “¿No te llama la atención que el oficialismo, si sostiene que hubo tanto desastre en la obra pública, no quiera investigar toda la obra pública que se realizó en nuestro gobierno?”, indicó en relación al pedido de una auditoría que formuló públicamente la ex presidenta luego de que se difundió el caso de el ex secretario José López





En particular, sobre este punto, la ex mandataria manifestó: “Por ejemplo, López vivía en una casa que es de un empresario de la construcción, Farallón que es aportante de la campaña de Cambiemos y tiene fotos con Gutiérrez y con (la vicepresidenta Gabriela) Michetti, porque además, aporta a la Fundación Suma”.





En este sentido, se preguntó también “¿cómo puede ser que yo no me haya enterado que un ministro mio vivía en una casa de un contratista de la obra pública?”, y afirmó que, en ese caso, “le hubiera pedido la renuncia de inmediato”.





En este marco, Cristina Kirchner señaló que existe “una utilización política y un cerco mediático respecto de algunos temas”, como así también un manejo “sesgado” del tema, porque -indicó-, “cuando uno aprieta mucho, aparecen ellos”, en referencia al oficialismo, “y con Odebrecht pasó lo mismo” porque “(Ángelo) Calcaterra era el dueño de Iecsa”.





Además, en la entrevista, la ex mandataria, al apuntar contra Cambiemos, hizo referencia también a “”un empresario que ahora aparece comprometido con el municipio de Pilar y el narcotráfico“.





Por su parte, la expresidenta afirmó que "aumentó la inseguridad" en la provincia de Buenos Aires y destacó que jefes policiales nombrados por Cambiemos actuaban durante la gestión anterior.





"Aumentó la inseguridad porque hay una malaria, la gente no tiene laburo en el conurbano, se terminaron las changas, ¿sabés la cantidad de comedores que se abrieron?", afirmó Cristina Kirchner durante la entrevista.





Además, la exjefa de Estado señaló que Pablo Bressi, exjefe de la Policía bonaerense nombrado en su momento por la gobernadora María Eugenia Vidal, era "jefe de drogas peligrosass de Daniel Scioli y que el actual jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, actuaba como jefe de drogas peligrosas de esa fuerza durante la gestión anterior.





"¿Cómo es que nadie combatía el narcotráfico y los jefes de las policías eran los jefes de drogas durante mi gobierno?", enfatizó Cristina Kirchner.