"Estoy más cerca de pensar que Cristina puede llegar a ser presidenta que de ir presa"

Fiel a sus frases rimbombantes y polémicas, Gregorio Dalbon habló con El Siete el día después de que el juez federal Julián Ercolini procesara a Cristina Kirchner por asociación ilícita y fraude al Estado.



El letrado, muy relajado, aún no decide si la apelación, a la que evaluó como "un trabajo simple", se presentará antes o después de la feria pero señaló: "Se fueron de mambo en esta acusación".



"Ercolini establece que Cristina hereda la asociación ilícita y todos sabemos que los delitos no se heredan. Además un presidente no tiene injerencia en ninguna licitación, sea pública o privada, incluso muchas fueron ratificadas por el Congreso. Es casi inconstitucional", describió el verborrágico abogado.



En la misma línea de defensa que utilizó la ex mandataria el martes a través de las redes sociales, criticó a la Justicia y reiteró que se trata de una "persecución político", incluso se animó a compararla con Perón.



"Está muy mezclada la política con lo jurídico en Comodoro Py . Los jueces buscan el sentido político del momento para establecer sentencia, cuando deberían ser imparciales y no ceder ante ninguna presión. Le dije ayer (por el martes) que la van a convertir en Perón, porque se habla más de ella que de todo lo que pasó este año", apuntó.



Con respecto al embargo de diez mil millones de pesos que le impuso el juez, Dalbon comentó: "Me causó una risa bárbara. Nos reíamos con Cristina porque ella está inhibida y Ercolini lo sabe porque comparte piso con Bonadío".



El defensor además tachó de "muy disparatada" la posibilidad de que la ex mandataria quede presa y aseguró que está "más cerca de pensar que Cristina puede llegar a ser presidenta que de ir presa"