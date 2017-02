Estela de Carlotto reveló que en 2008 Cristina quiso renunciar y ella le pidió que no lo hiciera

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reveló que en 2008, medio del conflicto entre el Gobierno de Cristina Kirchner y el campo, la entonces mandataria estuvo a punto de renunciar a su cargo y que ella le pidió personalmente que no lo hiciera.



"Ella (por Cristina Kirchner) quería renunciar cuando fue el tema de la 125. Ella estaba agobiada, quería renunciar, se iba, se iba... Entonces me empezaron a decir: 'Tenés que venir para hablar, tenés que convencerla...", dijo Carlotto, en una entrevista con el canal América.



Y prosiguió: "Me lo pidieron... no voy a dar los nombres, pero fue tan general que fui. Me recibió. Sabía que estaba apurada. Le dije: 'No te voy a ocupar mucho tiempo, pero te voy a decir algo, ni se te ocurra... porque te necesitamos, porque estás haciendo las cosas bien, porque no vas a estar sola, vas a estar con nosotros y te van a acompañar los 30 mil desaparecidos'", . "Me dijo: 'Gracias, Estela...'. Y no se fue. Creo que nunca lo conté, es la primera vez que lo hago porque son cosas que no tienen mi mérito, sino el mérito de ella", agregó durante el reportaje.



De acuerdo a la reconstrucción que hizo Carlotto de aquel episodio, eso sucedió poco después del famoso voto "no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cobos, que echó por tierra con el proyecto de ley de la 125 que establecía un aumento de las retenciones a las exportaciones de soja, algo que era rechazado por el sector agropecuario.