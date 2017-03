El fiscal Rívolo dictaminó a favor del pedido de exención de prisión para Florencia Kirchner

El fiscal federal Carlos Rívolo dictaminó este viernes en favor de que se haga lugar al pedido realizado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se le conceda la exención de prisión a su hija Florencia, imputada en la causa conocida como Los Sauces, informaron fuentes judiciales.



"Bonadio intentará privar a mi hija Florencia Kirchner de su libertad en la causa denominada Los Sauces", publicó la ex mandataria en la red social Twitter, razón por la que presentó el escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.



Según Cristina, la relación de su hija con la empresa "se inicia tras el fallecimiento de su padre, en el carácter de heredera forzosa..." y recordó que si bien "se la acusa de haber formado parte de una supuesta organización delictiva que habría iniciado sus actividades en mayo de 2003...", en ese momento "contaba con tan sólo 12 años de edad".



"A la fecha de constitución de Los Sauces S.A., mi hija recién había alcanzado a cumplir sus 16 años", añadió la ex mandataria en el texto que publicó bajo el título 'Ahora contra mi hija, Florencia Kirchner'.