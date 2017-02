Difunden nuevas escuchas de Parrilli en las que califica de "presionable" y "flojito" al juez Casanello

Nuevas escuchas telefónicas se conocieron sobre el exfuncionario kirchnerista Oscar Parrilli, en las que, en esta oportunidad, le transmite al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray que el juez que lo investiga en la causa por la "ruta del dinero K", Sebastián Casanello, es "presionable" y "flojito".



En la conversación registrada en abril del año pasado, el exauditor le pide al exjefe de la Inteligencia y uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner que interceda por él ante el juez Casanello.



Esta nueva escucha forma parte la causa que investiga el supuesto robo de documentación en la AFI, a cargo de la jueza federal María Servini. "Me avisan que el juez tiene una versión como para procesarme.



¿Vos creés? ¿Puede ser eso?", le preguntó Echegaray a Parrilli, y agregó: "Por lo que averigüé, el tipo (por Casanello) me quiere procesar por nada".



Por su parte, Parrilli le dijo que su impresión sobre el juez es que "es presionable, es un flojito".



En otro tramo de la conversación difundida por el canal Todo Noticias, el exsecretario General de la Presidencia remarcó: "Yo le tengo miedo a este hijo de puta, la verdad no le tengo confianza", en alusión al magistrado.



Y señaló que el que tenía relación con Casanello era Julián Álvarez, exsecretario de Justicia y referente de La Cámpora.



Según Echegaray, "la gente" que había ido a hablar para que él no quedara implicado en "la ruta del dinero K" le aseguró que Casanello sostuvo que estaba presionado mediáticamente para procesarlo, a lo que Parrilli respondió: "Claro, mucha presión mediática, se deja presionar por los medios. Es un pelotudo".



También se difundió otra conversación de Parrilli, poco después de la que mantuvo con Echegaray, pero con su ex número dos en la AFI Juan Martín Mena, en la que le pide "interceder" el exjefe del ente recaudador.



"Me llamó Ricardo (Echegaray), que Casanello lo tiene contra las cuerdas. A ver qué podés hacer. Porque claro. Julián (Álvarez) sigue teniendo contacto con esto", le trasmitió Parrilli a Mena, de acuerdo al audio difundido.



Por su parte, Mena admitió que el que tenía el poder de hablar con el juez era el exsecretario de Justicia y agregó: "Justo ayer hubo una reunión donde un poco estuvimos viendo, a ver cómo seguíamos los contactos y se los quiere mantener él".



Este audio de Parrilli se suma al que se conoció días atrás en el que conversa con Cristina Kirchner y la expresidenta le habla sobre "causas armadas" al exespía Antonio Jaime Stiuso.