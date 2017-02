La ex presidente Cristina Kirchner fue citada a declarar ante el juez federal Claudio Bonadio el próximo 7 de marzo. Un día antes, el 6, deberán presentarse en indagatoria sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Los tres podrán ejercer su derecho constitucional de defensa en la causa Los Sauces, donde están acusados de cohecho y lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios.



No es la primera vez que Cristina Kirchner debe presentarse en los tribunales de Comodoro Py. El año pasado tuvo que hacer varias visitas a las oficinas donde se instruyen las causas contra el poder político. Pero en el seno del kirchnerismo creen que esta vez podría haber un desenlace distinto. Es por ello que el piquetero ultra K Luis D'Elía convocó a toda la dirigencia a armar "un plan de contingencia" ante la eventualidad de que detengan a su jefa.



"Yo tengo un olfato táctico que me ha dado la calle. El 6 la citan a Florencia y a Máximo. Y el 7 a la mamá. A mí me resulta raro todo esto y no me extrañaría que los tres vayan presos. Tengo la intuición de que van a meter presa a Cristina y a sus hijos", aseguró Luis D'Elía durante su programa en Radio Rebelde.



Ante esta posibilidad, el piquetero convocó a toda la dirigencia que respalda a la ex Presidente a organizar un plan de contingencia. "No podemos llegar al 6 y al 7 de marzo y decir 'uy, mirá, los metieron presos'; eso hablaría muy mal de nosotros como dirigentes", planteó.



El "plan de contingencia" que imagina D'Elía incluye a "millones de militantes kirchneristas" que tienen que estar preparados para saber cómo reaccionar ante la posibilidad de que la ex jefa de Estado fuese encarcelada. Si bien no quiso ahondar en detalles por temor a la reacción de la Justicia -dijo-, adelantó que la manifestación será similar a la del 17 de octubre del 1945, con "centenares de miles de personas" movilizándose para exigir la liberación de la ex mandataria. "Paro general, acciones militantes en todos los lugares de la Argentina, piquetes", ejemplificó.