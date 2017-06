"Si es necesario que yo sea candidata para sacar la mayor cantidad de votos, lo seré". Con esa frase Cristina Elisabet Kirchner lanzó su postulación a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.



Y precisó: "Nadie puede suponer sensatamente que estoy atrás de un cargo de senadora o diputada. Fui senadora, fui diputada, fui dos veces presidenta, pero hay responsabilidades históricas; yo creo que hay que construir una unidad porque esta gente ha pivoteado sobre la falta de unidad del movimiento obrero; siento la obligación de unir lo más que se pueda para ponerle límites al ajuste neoliberal".



"¿Se puede sentar a hablar con Florencio Randazzo?", repreguntó Gustavo Sylvestre. "Yo me puedo sentar a conversar con todo el mundo", sentenció.



La ex mandataria buscó acercar posiciones con su ex ministro del Interior, con quien se distanció en medio de la campaña de 2015 cuando "El Flaco" se negó a declinar sus aspiraciones presidenciales para competir en la provincia de Buenos Aires. El resultado de la jugada es conocido: el peronismo perdió en territorio bonaerense y cedió el Poder Ejecutivo a Mauricio Macri. Hoy el ex funcionario emerge como líder de un grupo que busca la renovación del PJ y exige dirimir candidaturas en las primarias.



Antes, en el comienzo del reportaje que realizó el canal de noticias C5N en vivo desde el Instituto Patria, CFK aseguró: "En principio voy a convocar a la mayor parte de los argentinos. Es lo que tiene que hacer cualquier persona con responsabilidades. Yo me siento con la responsabilidad histórica de convocar al reagrupamiento del campo popular, nacional y democrático. De reagrupar fuerzas para que esto no se desmadre"



La ex Presidente aprovechó la oportunidad para celebrar "el gesto muy importante" que tuvo el papa Francisco con Milagro Sala, a quien calificó como "la primera presa política". Ese gesto al que aludió la ex mandataria es una carta que el Pontífice le hizo llegar a la líder Tupac Amaru cuya detención fue motivo de un pronunciamiento de un grupo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



"Sé que el momento por el que (Sala) está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto", sostuvo el Santo Padre en una clara señal de respaldo a la activista.



Durante el reportaje que se extendió casi una hora y media, abundaron las críticas al gobierno de Mauricio Macri. El duro mensaje del arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, en el tedeum del 25 de mayo sirvió de introducción obligada para ahondar en la situación económica y social. "Era hora que la Iglesia se expresara", dijo la ex Presidente. Y agregó: "Este 25 de mayo me da tristeza. Me da desamparo. Me da soledad. Siento que el pueblo argentino, parte del pueblo argentino, está desamparado".



"Esto que decía Poli, que la inequidad genera violencia, yo ya lo viví. Yo viví en una Argentina de proscripciones, de mucha violencia. Yo no quiero pibes que salgan de caño porque no tienen trabajo y no tienen oportunidades. Cuando un pibe de 18 años que no terminó la primaria o la secundaria piensa que para la sociedad no vale nada, ¿por qué va valer la vida del otro?", profundizó.



La ex mandataria volvió a hablar de la "estafa electoral" de Cambiemos porque prometió medidas en la campaña de 2015 que, según aseguró Cristina Kirchner, nunca se instrumentaron desde el Poder Ejecutivo. "Si hubiéramos mentido, posiblemente hubiéramos ganado", lanzó. Y propuso decretar la emergencia alimentaria, laboral y tarifaria.



"Los alimentos pueden bajar de precio absolutamente. Con una menor intervención de la que estoy prometiendo. Precios Cuidados fue un éxito. Yo tengo que decir lo que pienso: si tenemos de secretario de Comercio a un miembro de la familia propietaria de la cuarta cadena de supermercados, es muy difícil que bajen los precios", aseguró Cristina Kirchner. La frase alude a Miguel Braun, cuya familia controla La Anónima, la principal cadena de supermercados de la Patagonia. "Yo la conozco bien porque es la única opción que hay en El Calafate", explicó CFK.



La ex Presidente dijo que el gobierno de Mauricio Macri llegó al poder con la "percepción" de que "lloverían las inversiones". "Ahora tengo mucho temor de que la dinámica que está tomando el ajuste no pueda ser reorientada", analizó.



"¿Qué le diría al sector de gente que no la votó porque no se sintió representado?", preguntó la periodista Daniela Ballester. Y Cristina Kirchner contestó: "Yo creo que hubo un bombardeo mediático formidable. Alguien prometió un día que ningún trabajador iba a pagar Ganancias; mintió. Ahora podés comprar 5 millones de dólares, ¿y? Si vos tenés una restricción porque estás llevando políticas activas para que la mayoría viva mejor, creo que eso debería haberse merituado" .



Otras frases importantes de CFK



"Estamos endeudados en 97 mil millones de dólares. Es más del doble de lo que se endeudó la dictadura. Hay que revisar esta deuda. Y estoy preocupada por los fondos de los jubilados, porque van a terminar sacando los fondos de ahí".



"¿Quieren autocrítica? Mi sector político no ha estado a la altura cuando votó leyes que perjudicaron a la gente. Lo tengo que decir".



"Escuché que alguien se arrepintió de haber votado a Rosenkrantz y Rosatti. ¿Pero qué hacemos con tu arrepentimiento? Alguien va a tener que dar cuenta de todo esto".



"No estuvieron a la altura del contrato electoral que firmaron. Fueron diputados y senadores porque los votaron. Quizás ellos pensaron que los defendían mejor de esa manera. Tal vez pensaron que era lo mejor, pero lo cierto es que a esta altura de las circunstancias ya no puede haber equivocaciones".