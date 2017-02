La Cámara Federal de Casación dejó firmes procesamientos en la causa por la venta de dólar futuro al final del kirchnerismo, al rechazar recursos del ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, y directores del organismo, con lo que se dio un paso más en el envío a juicio oral de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los restantes acusados.



La sala I del máximo tribunal penal del país declaró "inadmisibles" las apelaciones a sus procesamientos hechas por Vanoli y ex directivos del Banco Central como Pedro Biscay, entre otros procesados, según un fallo difundido hoy.



Con esta decisión, el juez federal Claudio Bonadio pedirá opinión a las defensas de los 15 procesados tras el dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, quien ayer solicitó enviar a juicio la causa.



Los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci rechazaron los recursos de diez procesados, todos por entonces directivos del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, contra la confirmación de sus procesamientos hecha por la Sala II de la Cámara Federal porteña.



Las defensas no "han logrado acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, como así tampoco que la decisión recurrida le ocasione al impugnante un agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior", consideraron los jueces.



Los procesamientos, recordaron, no se equiparan a una "·sentencia definitiva", con lo cual no son materia de revisión en Casación.



La ex presidenta Cristina Kirchner no apeló el procesamiento dictado por Bonadio al proclamar su intención de que la causa se ventile cuanto antes en juicio oral.