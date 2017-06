Montañita: la hermana del acusado dijo que la fiscal les ofreció 2 años si admite los hechos

Sólo resta la fecha para que se de inicio al segundo juicio por los asesinatos de María José Coni (22) y Marina Menegazzo (21), las mochileras mendocinas ultimadas en la localidad ecuatoriana de Montañita en febrero de 2016. Desde el entorno del acusado José Luis Pérez Castro (31) insisten en su inocencia y quieren que encarcelen a los "verdaderos culpables".



El 22 de mayo pasado se realizó la audiencia preparatoria a juicio que confirmó el avance de la causa a esa instancia con el hombre sospechado de autor directo de doble asesinato con distintos tipos de agravantes, misma calificación con la que Segundo Ponce Mina (33) fue condenado a 40 años de prisión en agosto pasado -Aurelio Rojo Rodríguez (39) fue sentenciado como coautor-.



Pese a que la pesquisa tiene más de mil fojas distribuidas en nueve cuerpos, desde el entorno de Pérez Castro insisten en su inocencia. Su hermana, Johanna, aseguró que "esta gente sólo quiere un culpable para quedar bien con Argentina, pero no vamos a permitir que se cometa una injusticia con mi ñaño". En sintonía se manifestó el abogado Antonio Gagliardo: "En nuestro país se quiere condenar a un inocente sin tener pruebas suficientes. Las investigaciones policiales han dejado mucho que desear en Ecuador porque no se han descubierto a los verdaderos culpables".



La hermana del procesado confirmó que el acusado conocía al Negro Ponce y al Rojo Rodríguez porque trabajaban juntos en un boliche y un hotel de Montañita. "Un día, el dueño del hotel les dijo a mis hermanos -en referencia a José Luis y a Danny Fernando Pérez Castro- que no podía seguir dándoles una habitación. Como no tenían dinero para alquilar, Ponce les ofreció su casa hasta que consigan otra". "Esto fue antes de que ocurrieran los crímenes. Ellos dormían en la sala pero jamás pasaron por el dormitorio donde mataron a las chicas. Jamás las conocieron", agregó.



Sucede que al tercer vinculado a la causa lo complica un rastro de sangre suya hallado dentro de la vivienda donde ocurrieron los crímenes. La tesis de la defensa es que esto lo ubica en el lugar pero no en el tiempo donde tuvo lugar el doble asesinato. "El vivió en esa casa unos días, pero luego salió de la misma y por eso se halla el ADN. De ahí en más no han encontrado absolutamente nada, todo es pura suposición de la fiscalía", reforzó su abogado.



Su hermana agregó que "no saben nada, si no ya lo habrían dicho" y aclaró que no tenía relación con los condenados sino que "sólo trabajaban juntos pero no pasó a más".



Otro prueba de esto para los defensores es que "la fiscal nos ofreció 2 años de prisión si confesaba el hecho y colaboraba para dar con los culpables pero mi hermano dijo que jamás va a aceptar eso porque no tiene nada que ver. Lo están intimando diciendo que le darán 35 años", dijo Johanna Pérez. El letrado Gagliardo confirmó esto y dijo que "al no aceptar esto se ve la inocencia".



Al ser consultada sobre este punto, la fiscal del caso María Coloma Pazmiño -lideró también la primera investigación- dijo que se trata de incoherencias. "¿Quién le habrá dicho eso si en el caso anterior los jueces sancionaron con 40 años? ¿De dónde sale esa pena?", manifestó, contradiciendo lo apuntado desde el entorno del sospechoso.



Todos estos puntos serán ejes del debate oral y público que tendrá lugar en Ecuador, todavía con fecha incierta. Las familiares Coni y Menegazzo también esperan que se resuelva su situación en el juicio, ya que a priori el juez descartó la acusación particular entendiendo que los hermanos de las jóvenes -son los representantes legales en la causa con los abogados Osiris Sánchez y Hernán Ulloa- no demostraron su calidad de víctimas. Fuentes judiciales detallaron que se trata de un tecnicismo legal y no habrá mayores impedimentos al momento del proceso contra Pérez Castro.