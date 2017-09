Cómo acceder a las casas de barrio financiadas por el Nación

Con 2.500 créditos hipotecarios entregados por el Banco Nación en agosto, la demanda de viviendas en el país creció visiblemente. Sin embargo, la oferta de la construcción de casas parece tener otros tiempos y por ahora no acompaña aquel crecimiento. Por eso la entidad lanzará una nueva línea crediticia para empresas constructoras, a las que les exigirá que el 70% de lo que construyan sean casas para la clase media. En el lanzamiento, que podría ser el jueves, están dos proyectos de barrios mendocinos de clase media.



"Estos créditos financiarán el 100% de la construcción de un barrio o un complejo y se les exige a los desarrolladores inmobiliarios que el 70% de las casas no supere los $3.500.000 cada una, que es el monto que financia hoy el banco con su línea original a particulares", explicó Enrique Vaquié, hoy vicepresidente del Banco Nación.



Cómo se accede a esas casas

Quienes estén interesados en adquirir estas casas a estrenar deben saber que la empresa tendrá 24 meses para iniciar y concluir la construcción. En ese momento podrá iniciar la preventa, para la cual podrá aceptar el pago en cuotas. Luego de finalizada la obra tendrá un año más de gracia para vender las viviendas.



Aquí también intervendrá el Banco Nación, que precalificará a los posibles compradores. "A los posibles compradores se los precalificará para saber si están aptos para recibir un crédito y si es así el banco se compromete a prestarles el 80% del costo de la casa con un tope de $2.400.000. La exigencia para que esto se dé es que al momento de la compra mantenga la situación laboral que ya corroboró el banco previamente", detalló el ex ministro mendocino.



Los requisitos para acceder son los mismos que exige el Banco Nación para acceder a la vivienda única. Esto es para los empleados en relación de dependencia con al menos 6 meses de antigüedad y para contratados un año. En el caso de los empleados públicos, deberán acreditar un año en sus cargos y si se trata de monotributistas tendrán que tener dos años en su oficio.



Apertura con proyectos locales

Vaquié adelantó que en el lanzamiento de la línea, que podría ser el próximo jueves, se aprobarían 10 proyectos nacionales "de los cuales dos son mendocinos de unos 20 departamentos cada uno". El objetivo es que antes de fin de año sean cerca de 60 las iniciativas financiadas, de las 123 que hay en estudio.



Para poder acceder, las empresas constructoras deberán cumplir las exigencias que tiene hoy el Banco Central, es decir poner de garantía el lote en el que planean construir, más lo que sea necesario para cubrir el valor del crédito al que pretenden acceder.



Préstamos productivos para pymes

De su reciente paso por el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia, Vaquié rescata el aprendizaje que le dejó conocer de cerca la situación agroindustrial y las necesidades de cada sector agrícola. De allí que haya sido uno de los mentores de los cambios que se le imprimieron a la línea 700, de créditos para productores y pymes.



"Lo atractivo de esta línea es que adaptamos la oferta al ciclo económico de cada actividad. Así el productor devuelve cuando tiene qué vender", contó Vaquié, quien está convencido de que esta propuesta alcanzará el boom que se consiguió con los préstamos hipotecarios.



Sólo por citar algunos ejemplos, en el caso de créditos para reconversión e implantes de vides el período de gracia es de 40 meses, para el caso de frutales se amplía a 48 meses y en el caso de que se trate de nogales o almendros los productores tendrán 60 meses para luego empezar a devolver capital.



"Los créditos podrán ser en dólares (sólo para los que exporten), pesos o UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). Los que los tomen en dólares tendrán créditos de hasta 7 años para inversión o hasta 3 años si es para capital. En el caso de los que tomen en pesos tendrán hasta 10 años para inversión y el mismo período para capital, y si se hace en UVA, hasta 15 años para inversión y lo mismo para capital", detalló el vicepresidente del Banco Nación.



El boom hipotecario queda reflejado en los números

Según los datos que maneja el vicepresidente del Banco Nación, Enrique Vaquié, la línea de préstamos hipotecarios que se lanzó en abril explotó en junio.



"Es lo que esperábamos porque ese tiempo es el que se suele invertir en averiguar sobre los requisitos, inscribirse y que se apruebe. Igualmente los números son más que positivos si comparamos que en junio se otorgaron 1.200 y en julio se llegó a 1.600 cuando en el mismo mes de 2016 fueron 400 y en 2015 sólo 200. El mes de agosto lo cerramos con 2.500 préstamos y esperamos cerrar setiembre con cerca de 2.900 si seguimos a este ritmo", se esperanzó Vaquié.