¿Crecer, estabilizar o ambas cosas?

El Presidente está convencido de que la única forma de hacer sustentable a la economía es reducir el rojo en las cuentas del Estado a la vez de moderar el "impuesto inflacionario".



También defiende la idea de que el camino para lograrlo es a través de una política gradualista.

Asesorado por el tándem Sturzenegger-Dujovne, cree que los distintos ministerios tienen partidas que pueden ser ajustadas.



Considera que no hace falta cortar con ninguna de las obligaciones sociales, pero que existe una restricción natural para cualquier ajuste: en el Presupuesto, $6 de cada $10 tienen como destino el pago de jubilaciones, pensiones y gastos del PAMI.



Tampoco está previsto recortar la obra pública, ya que el Ejecutivo quiere que siga siendo la locomotora del crecimiento, hasta tanto se concreten las inversiones privadas.



Sobre este último punto, la Casa Rosada le pone fichas al último acuerdo con el BID y el Banco Mundial, de modo que estas entidades sean las que operen como garantes de los desembolsos de financistas en proyecto de infraestructura.



Sin embargo, no todo está en paz en las filas oficiales, ya que muchos no coinciden sobre las prioridades a atender y a qué velocidad avanzar.



Por lo pronto, todas las proyecciones económicas que se manejan en los despachos oficiales descuentan un escenario electoral beneficioso para Cambiemos en octubre.



Sin embargo, en la cabeza de los funcionarios, lo que comienza a estar en juego es la "hoja de ruta" que deberá seguirse para las presidenciales 2019.



El presupuesto y la economía que viene

El proyecto del Presupuesto 2018 tiene como premisas: subir el gasto social, apostar a la infraestructura y recortar el gasto en la Administración Nacional con un recorte de casi el 5%.



La inflación punta a punta se la ubica en 10% en línea con el Banco Central en tanto el promedio es de 15,7% para el 2018. El tipo de cambio que en promedio se ubica en 19.3% no parece ser un problema para las autoridades económicas.



Mauricio Macri lo repite una y otra vez ante los empresarios que lo visitan: "Después de las elecciones tengo que tapar un agujero de 500.000 millones de pesos". Por eso, la decisión política de recortar el déficit fiscal -algo, por lo menos- la tomó el propio Macri.



Obedece a un reclamo de los inversores: los hombres de negocios insisten en que el rojo de las cuentas públicas es una bomba de tiempo.



Dólar y más

"No tenemos como un objetivo el tipo de cambio", resume una alta fuente del Ministerio de Hacienda en relación a que se estipula en promedio que la divisa fluctuará en torno a $19,30. Este punto en particular es lo que varios economistas monitorean con preocupación.



Un dólar retrasado afecta también a las otras variables macroeconómicas como la actividad. Sin embargo, en el Gobierno se muestran confiados que el crecimiento no será inferior al 3,5%.



La educación es una de las áreas que no se verán afectadas por el recorte de partidas. La cartera percibe el doble de recursos y parte de estos fondos serán destinados a la construcción de jardines de infantes en todo el país.



Uno de los mayores recortes se observan en Energía con un 22% en los subsidios económicos al sector. Tal como estaba previsto disminuye el aporte del Estado al subsidio de tarifas pasando a ser la proporción de lo que pagan los usuarios un 64% para el 2018 en tanto que hoy el Estado cubre el 45% de las tarifas bajando esa cobertura a 36%.



También se prevé un ahorro por menos importaciones de combustibles y menor cobertura de subsidios en el área de transporte una caída del 5% en los subsidios al Transporte. Al respecto, en el Palacio de Hacienda ratificaron que "no está previsto que este año haya una suba del transporte público", sí para el próximo aunque no se precisó porcentaje



El Gobierno apuesta a tener prorrogada la Ley de Impuesto al cheque y la sanción del revalúo de activos y la ley de presupuesto nacional este año. El dato, no presentó la prórroga de la Ley de Emergencia.