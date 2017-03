Zaira Nara (28) pertenece a una familia mediática 100%. Esto la pone en un lugar incómodo, aunque con mucha habilidad ella se las ingenia siempre para salir airosa de las polémicas.





La hermana menor de Wanda Nara (30) e hija de Andrés Nara (60), además de ser la conductora de Morfi Café siempre cultivó el perfil bajo y las palabras prudentes a la hora de opinar sobre los frecuentes escándalos que la salpican de forma directa o indirecta.





"Los medios me buscan para preguntarme algo que ya no tengo ganas de contestar. Les contesto con la mejor onda, y después veo un título sacado totalmente de contexto y el título es una bomba tremenda".





Por eso en una nota radial dijo: "Cuando hablan de mí o de mí familia en la televisión, me pongo a jugar con la nena". En ese sentido, la modelo se explayó respecto de su actitud frente a la prensa del corazón y los chimentos: "Siempre elegí cuidarme, trabajar y no dejar de hacer una vida normal, he tenido 16 años y un programa diario de música en América, y lo hacía. Lo que pasa es que lo mediático siempre le gana a todo, es lo que toman los medios para hacer ganancia, no vas a ver un título que diga 'Zaira va por la segunda temporada de un programa'".





Además adelantó algunas fotos de lo que será su nueva campaña para la marca de ropa interior que modela.





