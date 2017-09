Sólo una semana después de que su hermana, Wanda, la interpelara en vivo en el ciclo Morfi y le preguntara por su separación de Diego Forlán, Zaira Nara volvió a hablar del noviazgo que mantuvo con el futbolista uruguayo y reveló por qué decidió no casarse con él, pese a que ya tenía comprado hasta el vestido.



En su paso por el PH, el conductor del programa, Andy Kusnetzoff le preguntó si alguna vez le había revisado el celular a sus novios. "A una ex pareja", reconoció la modelo, quien redobló la apuesta al preguntar si el programa salía también en Uruguay, confirmando así que se refería al delantero charrúa.





zaira forlan2.jpg



"Él tenía una clave, pero yo durante tres años de relación no la tuve. Pero en el último vuelo que estábamos haciendo, no sé si de Miami a Buenos Aires, la vi. Y era una bolu... a clave. Antes no me había interesado saberla. Era muy fácil. Dije: 'Por algo la vi'", detalló Zaira.





Zaira hablo de Forlan



Teléfono en mano, la morocha puso la clave y se encontró con mensajes que advertían una alocada despedida de soltero que estaba organizado quien iba a ser por entonces su futuro marido. "El que busca encuentra", advirtió, al tiempo que aclaró que sólo se lo revisó en esa oportunidad.





zaira forlan.jpg

"Hay algo que sentís, ¿viste? Cuando sentís que no va más y no sabés por qué. Me estaba por casar y no quería, sentía como que había algo. Sí, lo sentís, había algo que no me hacía sentir tan cómoda. Me iba acercando al momento y me daba miedo. Horrible ver algo. Pero la realidad es que por algo pasa. Por algo el que nunca busca, busca una vez y encuentra".





Fuente: Bigbangnews.com