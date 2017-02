Yasmila, tras el cruce con Ivana y Luifa: "No soporto la falsedad y la hipocresía"

Fuerte cruce en Twitter se suscitó en los últimos días entre Ivana Icardi, su novio Luifa Galesio y Yasmila Mendeguía. Los tres estuvieron en la casa de " Gran Hermano 2016" aunque afuera del reality no tienen una buena relación.





Al parecer, el inconveniente entre los tres comenzó por unos tuits de la rosarina y hermana de Mauro Icardi agrediendo a Yasmila por una pelea con Matías Schwartzman.





PrimiciasYa pudo dialogar con Mendeguía para que amplíe los detalles de este enfrentamiento: "Te soy sincera, no quiero armar quilombo. Arrancó todo porque yo me la agarré con Matías Schwartzman en enero, le abrí las puertas de mi casa y desapareció totalmente. Hablaba pestes de Luifa e Ivana, pero eso no me molestó".





Y sumó sobre su alejamiento de Twitter: "Estoy estudiando, no quiero que se pinche todo por un simple quilombo que no tiene ningún sentido. Borré mi cuenta porque no me interesa. Quise explicar lo de Matías y empezaron a bardearme y a defender a Ivana y a Luifa. La realidad es esa, estoy con mi carrera y no quiero que se hable de puterío. Voy a hacer teatro en calle Corrientes a partir de mayo, con la comedia 'El hijo de puta de Rubén', con dirección de César Espósito".





Para cerrar, reafirmó: "Ellos se enroscaron, mi tuit no fue para ellos. Seguramente ella no sabía lo que había hecho por Mati. No soporto la falsedad y la hipocresía. Lo dije, vi que el medio no me servía y eliminé la red social".