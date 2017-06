Yanina y Matías, de DDS, contra Mimi, panelista de Confrontados

Un picante cruce se desató en la tarde del martes entre Yanina y Matías, ex participantes de "Despedida de solteros", contra Mimi, la novia de "El Tirri" y panelista de "Confrontados" (Canal 9 Buenos Aires).





En diálogo con el portal porteño PrimiciasYa.com, Yanina explicó: "En realidad paso que ella nos insultó varias veces por Twitter y Matías le escribió algo en broma como lo hizo tantas veces ella con nosotros, con la diferencia que ella no se lo tomó con humor. Para mí, ella es Michael Jackson antes del blanqueamiento facial, se la da de panelista opina y molesta a la gente y cuando uno le dice lo que piensa te bloquea".





Y añadió: "Que le haga una estampita al Tirri y a Tinelli sino estaría peinando monos en República Dominicana. Además se la da que sabe mucho de televisión y no terminó de estudiar. Matías estudió en Tea y trabaja en un canal hace años pero del interior. La ignorante es ella, pero bueno está en el Bailando y se le subieron los humos".





Por su parte, Matías indicó: "No acepta el ida y vuelta porque no está capacitada. Ella en el programa de Rodrigo Lussich y Carla Conte opina como si supiese mucho de la vida y no sabe nada. Quiere opinar de los premios Martin Fierro y de la farándula de nuestro país cuando no sabe decirme dos ganadores de ternas de años anteriores. Detesto la gente como ella que te critica cuando su único merito fue tirarle la goma al "genio del dub"".