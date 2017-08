Yanina Latorre trató de "feo" a Huevo Müller y él contestó: "Es una vieja..."

Alejandro Alejandro "Huevo" Mûller le respondió a Yanina Latorre, quien días atrás lo había tratado de "feo", a él y a su novia Roxana Cravero, de "sosa".

El lunes, en el Bailando, De Brito le preguntó a Roxana Cravero por su enojo con Yanina Latorre, quien declaró que Huevo Müller es feo. "¿Por qué no lo compara con el marido de ella?", contestó. Pero este martes, llegó el descargo del actor.

"Es una vieja chusma, pero mediática y le pagan para eso", disparó el actor en una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad. "No lo escuché, creo que dijo que yo era feo y mi novia sosa, no lo escuché bien y a todos les da vergüenza repetirlo, así que habrá sido peor que eso", agregó.

"Yo he hablado con ella y charló re bien conmigo, creo que es como una vieja chusma, pero mediática y le pagan para eso", dijo luego.

Y añadió: "Yo no sé hasta qué punto lo hace en serio, si lo hace de personaje, si lo hace a propósito, si lo hace de verdad".

"Igual nunca me metería con una mujer, soy un tipo como los de antes, no me gusta hablar de una mujer, pero bueno, a veces te descoloca lo que hace", concluyó al respecto.

¿Qué habrá aconsejado el Rabino, a Yanina Latorre?

